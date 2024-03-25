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Засновник "Нашого Формату" Кириченко заявив, що потрібно видавати Булгакова, щоб розуміти історію України

25 березня, 2024 понедiлок
15:29
Культура На фото: Владислав Кириченко

Засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко вважає, що треба публікувати книжки українофоба Міхаїла Булгакова, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків з росіянами

Про це він сказав у інтервʼю "Сенсору".

Український бізнесмен, засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко поділився, що впливає на вибір книжок та редакційну політику. Тому кожна книжка, яка виходить у видавництві, проходить через нього.

"Кожна книжка проходить через мої руки. Наразі контроль набагато жорсткіший і виходить усе менше книжок, за які мені соромно, - зазначив Кириченко та зізнався, що за деякі книжки відчував сором: - Наприклад, "Чому нації занепадають" Дарона Аджемоґлу та Джеймса Робінсона. Я вважаю, що ця книжка шкідлива для несформованих розумів, вона прищеплює абсолютно ідіотське уявлення про світ, вона абсолютно антинаукова. А вже "Вузький коридор" тих самих авторів — це книжка, за яку не соромно".

Він прокоментував також вихід книжки американського юриста та політичного оглядача Бена Шапіро, який має українофобську позицію в соцмережах.

"Джордан Пітерсон і Бен Шапіро — публічні наратори, які не є глибокими філософами. Там купа проблемних питань. Але я не вважаю ні Шапіро, ні Пітерсона українофобами. Відвертих українофобів ми не видаємо. Шапіро — один з найкращих ораторів правого спрямування. Так, він розчарував, чітко не зайнявши в цій глобальній катастрофі бік добра. Але консерватизм — це набагато ширше. Це про відповідальність, це про чин, про філантропію, про готовність вмерти за свої ідеали і так далі. У нас просто немає інших мислителів із консервативним підходом", - пояснив Кириченко.

Аргументуючи доцільність видання книжки про ковід російської авторки Анчі Баранової, засновник "Нашого Формату" зазначив, що не шкодує про це рішення. Книжка вийшла українською мовою, а сама Баранова - американська професорка, яка першою написала про ковід на початку пандемії, коли була паніка та бракувало інформації.

"У мене є свій особистий моральний комітет. Це люди, які читають книжки і які підбили танк, вони для мене — ідеали джентльменів, чоловіків і громадян. І думка цих людей важлива для мене. А думка маргіналів, інтелектуальних і моральних, мені не важлива", - наголосив Кириченко.

Він також зауважив, що його критикують люди, які "смажать яєчню на російському газі". На запитання журналістки, чи варто в такому разі видавати всіх російських авторів, він відповів: "Вибачте, я вважаю, що і Міхаїла Булгакова можна видавати, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків з росіянами. Коли мені розказуватимуть, що не треба читати і дивитися "Собаче серце" режисера Бортка, — ну, це люди з троглодитським способом мислення, амбразурним. Булгакова треба читати, щоб розуміти історію України, розуміти, чим був Київ у ті часи". 

Він додав, що, якби не заборона видавати російських авторів, у "Нашому Форматі" вийшла б Валерія Новодворська та Анна Політковська. 

"Треба розуміти, що таке Росія, з ким ми воюємо. У нас немає жодної інституції, яка вивчає Росію, хоча ми мали б вивчати її всі 30 років [незалежності], щоб знайти відповіді, що нам з цим робити, - наголосив Кириченко та підсумував: - Ви наїлися колоніальної політики Росії, а розуміння Росії у вас немає. І тому ця війна йде так, як іде, тому втрачаємо людей, території, техніку і так далі. Це безглуздя й нерозуміння, з ким ми воюємо".

Теги:
Суспільство
Росія
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