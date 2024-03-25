Засновник "Нашого Формату" Кириченко заявив, що потрібно видавати Булгакова, щоб розуміти історію України
Засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко вважає, що треба публікувати книжки українофоба Міхаїла Булгакова, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків з росіянами
Про це він сказав у інтервʼю "Сенсору".
Український бізнесмен, засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко поділився, що впливає на вибір книжок та редакційну політику. Тому кожна книжка, яка виходить у видавництві, проходить через нього.
"Кожна книжка проходить через мої руки. Наразі контроль набагато жорсткіший і виходить усе менше книжок, за які мені соромно, - зазначив Кириченко та зізнався, що за деякі книжки відчував сором: - Наприклад, "Чому нації занепадають" Дарона Аджемоґлу та Джеймса Робінсона. Я вважаю, що ця книжка шкідлива для несформованих розумів, вона прищеплює абсолютно ідіотське уявлення про світ, вона абсолютно антинаукова. А вже "Вузький коридор" тих самих авторів — це книжка, за яку не соромно".
Він прокоментував також вихід книжки американського юриста та політичного оглядача Бена Шапіро, який має українофобську позицію в соцмережах.
"Джордан Пітерсон і Бен Шапіро — публічні наратори, які не є глибокими філософами. Там купа проблемних питань. Але я не вважаю ні Шапіро, ні Пітерсона українофобами. Відвертих українофобів ми не видаємо. Шапіро — один з найкращих ораторів правого спрямування. Так, він розчарував, чітко не зайнявши в цій глобальній катастрофі бік добра. Але консерватизм — це набагато ширше. Це про відповідальність, це про чин, про філантропію, про готовність вмерти за свої ідеали і так далі. У нас просто немає інших мислителів із консервативним підходом", - пояснив Кириченко.
Аргументуючи доцільність видання книжки про ковід російської авторки Анчі Баранової, засновник "Нашого Формату" зазначив, що не шкодує про це рішення. Книжка вийшла українською мовою, а сама Баранова - американська професорка, яка першою написала про ковід на початку пандемії, коли була паніка та бракувало інформації.
"У мене є свій особистий моральний комітет. Це люди, які читають книжки і які підбили танк, вони для мене — ідеали джентльменів, чоловіків і громадян. І думка цих людей важлива для мене. А думка маргіналів, інтелектуальних і моральних, мені не важлива", - наголосив Кириченко.
Він також зауважив, що його критикують люди, які "смажать яєчню на російському газі". На запитання журналістки, чи варто в такому разі видавати всіх російських авторів, він відповів: "Вибачте, я вважаю, що і Міхаїла Булгакова можна видавати, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків з росіянами. Коли мені розказуватимуть, що не треба читати і дивитися "Собаче серце" режисера Бортка, — ну, це люди з троглодитським способом мислення, амбразурним. Булгакова треба читати, щоб розуміти історію України, розуміти, чим був Київ у ті часи".
Він додав, що, якби не заборона видавати російських авторів, у "Нашому Форматі" вийшла б Валерія Новодворська та Анна Політковська.
"Треба розуміти, що таке Росія, з ким ми воюємо. У нас немає жодної інституції, яка вивчає Росію, хоча ми мали б вивчати її всі 30 років [незалежності], щоб знайти відповіді, що нам з цим робити, - наголосив Кириченко та підсумував: - Ви наїлися колоніальної політики Росії, а розуміння Росії у вас немає. І тому ця війна йде так, як іде, тому втрачаємо людей, території, техніку і так далі. Це безглуздя й нерозуміння, з ким ми воюємо".
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