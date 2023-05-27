Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"

Письменника на ній названо Михаїлом Булгаковим. На це звернув увагу громадський активіст Олег Слабоспицький.

На світлині, яку навів Слабоспицький, на дошці можна прочитати напис:

"У цьому будинку в 1906-1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков".

При цьому активіст називає Булгакова "українофобом" та "маркером русского міра", а також "ненависником української мови, який відверто висміював і зневажав усіх героїв визвольної боротьби за Незалежність".

"В той час, коли тривають активні процеси дерусифікації та ім'я Булгакова нарешті масово зникає з назв вулиць разом з його дошками та пам'ятниками, - у Києві без усяких погоджень відкривають нову дошку. Донедавна попередня дошка була завішена сміттєвим пакетом, як і кожен хороший русскій", - зазначив Олег Слабоспицький.

Будинок-музей Булгакова є філією комунального Музею історії Києва.

У коментарях під дописом Слабоспицького директорка Музею історії Києва Діана Попова пояснила появу оновленої дошки.

"Ця дошка висить дуже давно на цій будівлі, просто надписи на ній були російською мовою. А тепер ми повертаємо Булгакова рідному Києву в новому контексті", - написала Попова.

"Яку з тез, написаних на меморіальній дошці Ви заперечуєте? Не видатний? Не киянин? Не лікар? Чи може не письменник?" - звернулася директорка музею до Слабоспицького.



