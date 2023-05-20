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В Одесі знесуть пам'ятник Льву Толстому

20 травня, 2023 субота
16:36
Культура пам'ятник Льву Толстому в Одесі

В Одесі демонтують пам'ятник російському письменнику Льву Толстому. Його перенесуть з одноіменної площі до одеського музею просто неба

Про це повідомив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, пише громадянська ініціатива "Деколонізація. Україна".

Зазначається, що демонтаж та перенесення пам'ятників на інше місце може бути здійснений тільки після відповідного рішення історико-топонімічної комісії та законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про місцеве самоврядування".

В Одесі знесуть памятник Льву Толстому

Фото: Деколонізація. Україна

16 березня поточного року відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, де було прийнято рішення про перенесення пам'ятника Льву Толстому з одноіменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в Одесі.

Довідка

На честь дня народження Льва Толстого 55 років тому був відкритий пам'ятник російському письменнику на одноіменній площі в Одесі. 

  • У вересні 2022 року невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині II та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
  • Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову демонтували в однойменному районі Одеси вночі 29 грудня одночасно з пам'ятником Катерині II.
Україна
Одеса
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