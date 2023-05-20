Про це повідомив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, пише громадянська ініціатива "Деколонізація. Україна".

Зазначається, що демонтаж та перенесення пам'ятників на інше місце може бути здійснений тільки після відповідного рішення історико-топонімічної комісії та законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про місцеве самоврядування".

Фото: Деколонізація. Україна

16 березня поточного року відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, де було прийнято рішення про перенесення пам'ятника Льву Толстому з одноіменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в Одесі.

Довідка

На честь дня народження Льва Толстого 55 років тому був відкритий пам'ятник російському письменнику на одноіменній площі в Одесі.