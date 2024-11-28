"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських випустили пісню на слова Володимира Сосюри
Українські музиканти Артем Пивоваров та Макс Барських записали дуетну пісню "Так ніхто не кохав" на слова поета Володимира Сосюри для альбому "Твої вірші, мої ноти Pt.2"
Премʼєра відбулася на YouTube-каналі Артема Пивоварова.
Спільний трек артистів стане головним синглом альбому "Твої вірші, мої ноти Pt.2" - зібрання пісень, створених у рамках однойменного культового культурного проєкту Артема Пивоварова, що відроджує та популяризує українську поезію в піснях.
"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - поділився Пивоваров.
Макс Барських, коментуючи запис пісні, назвав її присвятою всім українським жінкам.
"Мені дуже імпонує проєкт Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив музикант.
Кліп на пісню створив режисер Алан Бадоєв. Аудіовізуальна робота "Так ніхто не кохав" — це узагальнений портрет сучасної українки, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все. Головну героїню в новому кліпі Артема Пивоварова та Макса Барських зіграла акторка Соломія Кирилова.
"Цього разу ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка — це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту; дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового; волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається; це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - додав Алан Бадоєв.
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