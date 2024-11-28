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Головна Культура "Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських випустили пісню на слова Володимира Сосюри

"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських випустили пісню на слова Володимира Сосюри

Дар'я Тарасова
28 листопада, 2024 четвер
15:26
Культура

Українські музиканти Артем Пивоваров та Макс Барських записали дуетну пісню "Так ніхто не кохав" на слова поета Володимира Сосюри для альбому "Твої вірші, мої ноти Pt.2"

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Премʼєра відбулася на YouTube-каналі Артема Пивоварова.

Спільний трек артистів стане головним синглом альбому "Твої вірші, мої ноти Pt.2" - зібрання пісень, створених у рамках однойменного культового культурного проєкту Артема Пивоварова, що відроджує та популяризує українську поезію в піснях.

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - поділився Пивоваров.

Макс Барських, коментуючи запис пісні, назвав її присвятою всім українським жінкам.

"Мені дуже імпонує проєкт Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив музикант.

Кліп на пісню створив режисер Алан Бадоєв. Аудіовізуальна робота "Так ніхто не кохав" — це узагальнений портрет сучасної українки, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все. Головну героїню в новому кліпі Артема Пивоварова та Макса Барських зіграла акторка Соломія Кирилова.

"Цього разу ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка — це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту; дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового; волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається; це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - додав Алан Бадоєв.

 

 


 

Теги:
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