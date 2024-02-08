Нинішня ситуація дуже схожа на те, що відбувалося в Україні на початку ХХ століття, - автор книги "Мені подзвонив Вейн"
Письменник та режисер Володимир Мула розповів про книгу "Мені подзвонив Вейн", яка є історією створення документального фільму "ЮКІ". Фільм, який також він зняв, про перемоги українців, які боролися за свою незалежність став сенсацією у 2020 році
Про це він сказав в етері Еспресо.
Документально-спортивний роман "Мені подзвонив Вейн" занурює у створення першого українського документального кіно про українців-володарів Кубку Стенлі НГЛ, їхній шлях і перешкоди. Для її написання автор досліджував згадки про наших громадян в Канаді.
"Я зараз сильно бачу ці всі паралелі, коли ти читаєш, ти бачиш ті архіви, бо я копирсався дуже ґрунтовно в тих архівах, підіймав довідки теж з канадських провінцій. Я бачив по цифрах реально скільки людей, в якому році приїжджали в Канаду, з яких причин. Ми всі, напевно, можемо зрозуміти чому ці люди виїжджали. І те, що зараз відбувається - це дуже-дуже схожа ситуація, я навіть більше скажу, мені здається, що методи, як це все відбувається, вони абсолютно не змінились. Людям на Заході це не те що дико, вони чисто по-людськи не розуміють, як у XXI столітті може така історія відбуватися в центрі Європи", - наголосив Мула.
У книзі зібрані ексклюзивні фото, а розповіді родин видатних хокеїстів українського походження передають атмосферу тогочасної країни.
"Предки відомих хокеїстів були настільки залякані. Наприклад, дід Келлі Груді до 1991 року не казав про те, що він родом з України, поки Україна не здобула свою незалежність, а батько Баррі Троця відомого тренера, який вигравав кубок Стенлі з клубом Вашингтон Кепіталс, дотепер каже, я про це розповідати не буду; питаю чому? - бо за мною напевно ще слідкують. У них наскільки є якийсь оцей фактор того гнітючого процесу, який відбувався на українських землях, що це насправді дуже важливо оприлюднювати, говорити і робити зміни в нашій країні, щоб такого просто більше не повторювалось", - підсумував письменник.
- Нагадаємо, Володимир є режисером документального фільму ЮКІ 2020 року про історію перемог вільних українців. Автори Володимир Мула та Микола Васильков через свій фільм розкривають світу історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу - NHL.
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