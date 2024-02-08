Нинішня ситуація дуже схожа на те, що відбувалося в Україні на початку ХХ століття, - автор книги "Мені подзвонив Вейн"

Про це він сказав в етері Еспресо.

Документально-спортивний роман "Мені подзвонив Вейн" занурює у створення першого українського документального кіно про українців-володарів Кубку Стенлі НГЛ, їхній шлях і перешкоди. Для її написання автор досліджував згадки про наших громадян в Канаді.

"Я зараз сильно бачу ці всі паралелі, коли ти читаєш, ти бачиш ті архіви, бо я копирсався дуже ґрунтовно в тих архівах, підіймав довідки теж з канадських провінцій. Я бачив по цифрах реально скільки людей, в якому році приїжджали в Канаду, з яких причин. Ми всі, напевно, можемо зрозуміти чому ці люди виїжджали. І те, що зараз відбувається - це дуже-дуже схожа ситуація, я навіть більше скажу, мені здається, що методи, як це все відбувається, вони абсолютно не змінились. Людям на Заході це не те що дико, вони чисто по-людськи не розуміють, як у XXI столітті може така історія відбуватися в центрі Європи", - наголосив Мула.

У книзі зібрані ексклюзивні фото, а розповіді родин видатних хокеїстів українського походження передають атмосферу тогочасної країни.

"Предки відомих хокеїстів були настільки залякані. Наприклад, дід Келлі Груді до 1991 року не казав про те, що він родом з України, поки Україна не здобула свою незалежність, а батько Баррі Троця відомого тренера, який вигравав кубок Стенлі з клубом Вашингтон Кепіталс, дотепер каже, я про це розповідати не буду; питаю чому? - бо за мною напевно ще слідкують. У них наскільки є якийсь оцей фактор того гнітючого процесу, який відбувався на українських землях, що це насправді дуже важливо оприлюднювати, говорити і робити зміни в нашій країні, щоб такого просто більше не повторювалось", - підсумував письменник.