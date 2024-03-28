Театральна премія "Київська пектораль – 2023" оголосила переможців

Про це повідомили на сайті КМДА.

У столиці вручили найпрестижнішу театральну премію "Київська пектораль", якою нагороджують з 1992 року за підтримки департаменту культури КМДА. Переможців визначили у 14 основних і 2 спеціальних номінаціях.

Премія присуджується щорічно в Міжнародний день театру театральним колективам та окремим митцям за їхні професійні творчі здобутки за підсумками року, що минув.

"Київську пектораль - 2023" у номінації "Найкраща драматична вистава" отримала постановка "Візит" Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Ця вистава принесла перемогу також режисеру Давиду Петросяну (категорія "За найкращу режисерську роботу"), актору Олексію Богдановичу ("За найкраще виконання чоловічої ролі"), Даніїлу Колоду ("За найкращу сценографію") та Остапу Ступці ("За найкраще виконання чоловічої ролі другого плану"). В останній категорії відзначили двох переможців. Нагороду отримав також актор Олександр Бондар (вистава "Соломія", Київський академічний драматичний театр на Печерську).

У номінації "Найкраща музична вистава" перемогли "Тигролови" Київського національного академічного театру оперети. Найкращою дитячою виставою визнана "Піноккія" Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Нагородою також було відзначено музичну концепцію вистави "Піноккія" (лауреатом став Борис Севастьянов).

У номінації "За найкращу камерну виставу" перемогла "Намалюй мені літак" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Найкращою акторкою стала Ольга Гришина (вистава "Для домашнього огнища"), а найкращою акторкою другого плану – Лариса Трояновська (вистава "Зелені коридори", Київський академічний драматичний театр на Подолі).

Перемогу в номінації "За найкраще пластичне вирішення вистави" отримав Раду Поклітару (вистава "ДискриміНАЦІЯ", Академічний театр "Київ Модерн-балет"). За найкращий акторський дебют відзначили Анну Михайліченко (вистава "PRO L. мовою троянд", Київська академічна майстерня театрального мистецтва "Сузір’я").

Найкращим режисерським дебютом стала робота Володимира Абазопула та Ярослава Гуревича (вистава "Круасани з мигдалем", Київська академічна майстерня театрального мистецтва "Сузір’я").

У номінаціях спеціальної премії "За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва" був відзначений мистецтвознавець, драматург і письменник Василь Неволов, а Спеціальну премію отримала Людмила Римар, театр "Срібний острів". У додатковій номінації "Народний театр" переміг театр "У Білій вітальні" Будинку вчених НАН України.

Київрада збільшила обсяг грошової премії, що буде виплачуватись лауреатам театральної премії "Київська пектораль", з 15 тис. грн до 30 тис. грн.



