Театральний фестиваль-премія "ГРА" оголосив лауреатів

Про це Еспресо повідомили організатори фестивалю-премії "ГРА".

2 грудня у Національному театрі Івана Франка пройшла церемонія нагородження 6-го всеукраїнського фестивалю-премії "ГРА", організатором якого є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ). Шість нагород отримали львівські театри, по чотири – харківські та київські театри, одну – івано-франківський театр. Найбільше статуеток забрала вистава "Кортес" київського театру "Золоті ворота".

"У цей нелегкий для України час я дуже радий, що фестиваль-премія "ГРА" дійшов до фіналу, і ми доклали чимало зусиль для цього. Сьогодні український театр говорить про свою потрібність і важливість аншлагами в глядацьких залах", - зазначив голова НСТДУ Богдан Струтинський.

Лауреатів визначило міжнародне журі:

асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур Ева Баль (Польща);

дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор Йорґен Кнудсен (Норвегія);

естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR Мееліс Ойдсалу (Естонія);

виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія).

"Це був неочікувано цікавий, довгий та по-своєму непростий театральний фестиваль. Український театр надзвичайно розмаїтий, у тому числі у своїй експериментальності. Він демонструє дуже чітку внутрішню свободу, яка призводить до важливих результатів", - поділився Мееліс Ойдсалу.

Повний список лауреатів виглядає наступним чином:

За найкращу драматичну виставу - "Вороги. Історія любові" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів) - "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота");

За найкращу виставу для дітей - "Жираф Монс" (Харківський академічний театр ляльок імені Віктора Афанасьєва);

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу - "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети);

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру - "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької);

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм - "Веселка на Салтівці" (Харківський альтернативний театр "Нафта");

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни - "Доця" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

За найкращу жіночу роль - Соломія Кирилова за роль Доці у виставі "Доця" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

За найкращу чоловічу роль - Андрій Кравчук за роль у виставі "Клуб "Зневіра" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

За найкращу режисерську роботу - Тетяна Губрій за виставу "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота");

За найкращу сценографію - Костянтин Зоркін за сценографію до вистави "Жираф Монс" (Харківський академічний театр ляльок імені Віктора Афанасьєва);

За найкраще хореографічне рішення вистави - Артем Шошин за хореографію до вистави "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької);



За найкраще музичне рішення вистави - Іван Кондратов та Віктор Кондратов за музику до вистави "Веселка на Салтівці" (Харківський альтернативний театр "Нафта");

Спеціальний приз журі "За найкращу сучасну п’єсу" - Лєна Лягушонкова за п’єсу "Кортес";

Відзнака журі "За краще використання простору для сценічної оповіді" - "Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).