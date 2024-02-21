Тополя, який пів року був на фронті, поділився, чи потрібні зараз Україні артисти

Про це він сказав в інтервʼю "Ти Київ".

Український музикант Тарас Тополя, який 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик, поділився, що готовий повернутися на фронт, але не має бажання.

"Готовий, якщо головнокомандувач видасть наказ, що "Антитіла" мусять повернутися в 130-й батальйон. Але я відверто і неодноразово казав, що повертатися туди я б не хотів. Ми поза фронтом робимо багато важливих справ для фронту", - заявив він.

Музикант зауважив, що навіть якщо війна затягнеться на багато років, артисти будуть потрібні.

"Артисти потрібні країні завжди, навіть під час війни. Артисти — це люди, які мають дар творця відчувати події навколо і передавати це відчуття мелодією і словом. Артисти наповнюють емоціями життя інших, дають їм розраду, сльози, щастя, сміх, відкривають нові сенси через творчість. І якщо хтось скаже, що вони не потрібні, вони все одно будуть, бо певним людям притаманно творити, вони самореалізовуються у творчості. Навіть в Аушвіці та в Бухенвальді були артисти, таланти, які, попри приреченість і неймовірні знущання, все одно співали, щоб підняти дух інших та вселити надію", - наголосив Тополя.

Він додав, що навіть у штурмових загонах є свої артисти, "таланти, одягнуті у піксель".

"Звичайно, характер творчості війна змінює, це очевидно, але артисти були, є і будуть", - додав фронтмен "Антитіл".

Раніше він розповів, як ставиться до методів роботи ТЦК. Зокрема, він прокоментував випадки вручення повісток представниками ТЦК у спортзалах та комплексах відпочинку.