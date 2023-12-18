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Тополя з "Антитіл" поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та повісток у спортзалі

18 грудня, 2023 понедiлок
17:05
Культура Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що поширення відео вручення повісток у громадських місцях створює контент для ворогів

Про це він сказав в інтервʼю для YouTube-проєкту "Розмова".

Український співак Тарас Тополя, який до серпня 2022 року був парамедиком на фронті, розповів, як ставиться до методів роботи територіальних центрів комплектування. Зокрема він прокоментував випадки вручення повісток представниками ТЦК у спортзалах та комплексах відпочинку.

"Для мене очевидно, що щось не так протягом цих двох років і раніше з роботою ТЦК. Мабуть, потрібно перелаштовувати цей механізм. І я не отримую задоволення, спостерігаючи такі відео, ні від того, як це працює, ні від того, як люди на це реагують, ні від того, наскільки цей контент використовують наші вороги", - поділився музикант.

Разом з тим Тополя відзначив наявність парадокса: суспільство хоче перемоги, контрнаступу, повернення окупованих територій і людей, але, на думку артиста, не розуміє, які ресурси для цього потрібні.

"У першу чергу, це чиїсь сини, батьки, дідусі, брати, які мають йти і воювати, які мають виконувати бойові завдання, брати участь у штурмових операціях, у наступальних операціях оперативного рівня, брати участь в оборонних операціях, отримувати поранення, гинути, зрештою, це війна. І це, мабуть, давно вже не секрет, що отой ресурс і запал добровольців, до яких в тому числі себе "Антитіла" відносять, він тане, він майже вже станув, його майже нема. А резерви потрібно десь брати", - наголосив Тополя.

Він вважає закономірним те, що представники роздають повістки у спортзалах, адже там здебільшого займаються здорові чоловіки, які не хочуть воювати.

"Я розумію, якщо у нас спортзали забиті хлопцями на реабілітації, які проходять фізичну реабілітацію, тими хлопцями, які пішли і віддали вже свій обов'язок, втратили здоровʼя, повернулися живими, але з контузіями, втраченими кінцівками і таке інше. Але якщо спортзали у нас забиті здоровими чоловіками, які не горять бажанням іти і робити так, щоб цей спортзал далі залишався українським, то, мабуть, вони мають розуміти, що рано чи пізно держава прийде за ними", - відзначив музикант.

Він зауважив, що армії потрібно комплектувати нові бригади, потрібен великий людський ресурс. 

"Страшні слова зараз скажу. Або тоді сідати з людьми, з народом, і говорити чесно: "Вибачте, ви не хочете воювати? Не хочете. Ну тоді завершуємо, що ж, але майте на увазі, що через 3-4 роки ви не побачите тут українських прапорів". Це така реальність, як з цієї ситуації вирулювати, в мене немає відповіді", - додав Тополя.

Раніше Тарас Тополя, який з початку повномасштабної війни служить у 130 батальйоні ТрО, заявив, що повернеться на фронт, якщо скаже Валерій Залужний.

Наприкінці серпня Валерій Залужний відрядив з півночі Харківської області до Києва учасників гурту для нового завдання - мистецьких акцій за кордоном і соціальної роботи. За цей час Тарас Тополя багато займався волонтерством, відіграв благодійні концерти за кордоном, а також випустив кліп "Фортеця Бахмут", знятий на передовій.

На 23 серпня 2024 року "Антитіла" запланували стадіонний концерт у Ялті. І це не жарти. Сам Тополя каже, що виступ у Криму треба розглядати як абсолютно реалістичну подію. За словами артиста, за перший тиждень було продано кілька тисяч квитків.

музика
мобілізація
Війна з Росією
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