"Це страшно складно": Ліна Костенко розповіла про що буде її новий прозовий роман
Українська письменниця Ліна Костенко працює над романом про коріння Російської імперії і те, як з ним були пов'язані мислителі, урядовці та воєначальники українського походження, які стали працювати на ворога після знищення Гетьманщини
Про це авторка заявила у записаному наприкінці 2024 - на початку 2025 років великому відеоінтерв'ю Сергію Жадану, яке трьома частинами вийшло цими вихідними, 12 - 13 липня.
"Мені треба знайти якусь істинну причину. Тому що у нас навіть останнім часом почали казати: "Та ми, українці, побудували їм імперію. Ми її і розвалимо". А це що так добре, що ми її будували? Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це", - сказала літераторка.
"Це ви говорите про книжку прози?" - перепитав Жадан у Костенко.
"Так, це про книжку прози", - відповіла письменниця.
Про кого буде книга
Серед тих, чиє життя та творчість вона дослідила задля написання свого нового роману, Костенко згадала про українця Феофана Прокоповича, який "підкинув Петру I ідеї, від яких ми зараз задихаємося".
Далі письменниця назвала:
Олександра Безбородька - "заправляв і внутрішньою, і зовнішньою політикою (посталої на початку XVIII ст. Росіійської імперії - ред.)";
царського спічрайтера та міністра Дмитра Трощинського;
братів Розумовських та іхніх нащадків;
приборкувача Польщі та Угорщини генерала-фельдмаршала Івана Паскевича.
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Новонароджена імперія мала "брак кадрів, брак мізків", а "наші - дуже розумні", наголосила Костенко.
Разом з тим, за її словами, "рабами" ці виходці з України себе не відчували.
- Наразі у Ліни Костенко, що зазвичай віддавала перевагу поезії, є один прозовий роман -"Записки українського самашедшого" (2010).
- 19 березня Ліні Василівні Костенко виповнилося 95 років.
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