"Це страшно складно": Ліна Костенко розповіла про що буде її новий прозовий роман

Про це авторка заявила у записаному наприкінці 2024 - на початку 2025 років великому відеоінтерв'ю Сергію Жадану, яке трьома частинами вийшло цими вихідними, 12 - 13 липня.

"Мені треба знайти якусь істинну причину. Тому що у нас навіть останнім часом почали казати: "Та ми, українці, побудували їм імперію. Ми її і розвалимо". А це що так добре, що ми її будували? Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це", - сказала літераторка.

"Це ви говорите про книжку прози?" - перепитав Жадан у Костенко.

"Так, це про книжку прози", - відповіла письменниця.

Про кого буде книга

Серед тих, чиє життя та творчість вона дослідила задля написання свого нового роману, Костенко згадала про українця Феофана Прокоповича, який "підкинув Петру I ідеї, від яких ми зараз задихаємося".

Далі письменниця назвала:

Олександра Безбородька - "заправляв і внутрішньою, і зовнішньою політикою (посталої на початку XVIII ст. Росіійської імперії - ред.)";

царського спічрайтера та міністра Дмитра Трощинського;

братів Розумовських та іхніх нащадків;

приборкувача Польщі та Угорщини генерала-фельдмаршала Івана Паскевича.

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Новонароджена імперія мала "брак кадрів, брак мізків", а "наші - дуже розумні", наголосила Костенко.

Разом з тим, за її словами, "рабами" ці виходці з України себе не відчували.