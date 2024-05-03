Клопотенко звинуватив "Заборону" в нецензурній комунікації, медіа заперечило
Головна редакторка онлайн-видання "Заборона" заявила, що листування з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком велося від імені фейкової сторінки та навела докази
Коментар оприлюднили в instagram "Заборони".
Головна редакторка медіа "Заборона" Євгенія Костіна зробила заяву щодо скандалу з українським телеведучим, шеф-кухарем та амбасадором української кухні в світі Євгеном Клопотенком. Ідеться про листування, в якому ресторатора нецензурно обізвали.
"Ця переписка велася від імені фейка. Утім, нам дуже шкода, що під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко, якого ми дуже цінуємо", - написала Костіна.
Головна редакторка навела факти на підтвердження своїх слів. Так, вона зазначила, що функції телеграму не дозволяють листуватися в особистих повідомленнях від імені телеграм-каналу.
"Заборона" не веде з офіційних акаунтів комунікацію стосовно інтервʼю/проєктів тощо. Такого роду листування ведеться з особистих сторінок наших редакторів. На цей час "Заборона" не випускає подкасти (а "підкасти" взагалі ніколи) та у нашої редакції не було таких планів. Відповідно, запит щодо створення подкасту на будь-яку тематику не відповідає реальності", - наголосила Костіна.
Вона зауважила, що на те, що звернення до шеф-кухаря велося з "заборонівського" акаунту вказує лише логотип, "який будь-хто може поставити будь-куди, як юзерпік".
"Заборона" завжди дотримується своїх цінностей і не допускає образ. Припускаємо, що це є цілеспрямованою стратегією для розпалювання хейту в сторону нашого медіа. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви повідомите нам про інші подібні факти", - додала головна редакторка.
Раніше Євген Клопотенко повідомив у соцмережі Х, що працівники незалежного видання звернулися до українського телеведучого, шеф-кухаря та амбасадора української кухні із пропозицією записати подкаст. Утім, під час листування представник "Заборони" помилився діалоговим вікном і нецензурно висловився про Євгена.
"Шановні твіттеряни, на зв'язку з вами х**сос за версією редакторів незалежного медіа "Заборона". І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, на**я ви мені пишете?", - обурився шеф-кухар і поділився скриншотами.
Як видно зі знімку, представник "Заборони" питав про вартість запису з шеф-кухарем. Клопотенко був готовий до співпраці безоплатно.
Представники "Заборони" наразі не коментували інцидент.
"Заборона" позиціює себе як медіа-проєкт, створений українськими журналістами з метою "розповідати про те, що відбувається сьогодні в Україні і Східній Європі через людські історії, досліджувати тенденції й говорити про них із близької відстані". Вони прагнуть підіймати "незручні, табуйовані, контроверсійні, чутливі теми".
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