У 87 років помер український бандурист Остап Кіндрачук
У середу, 18 грудня, помер український бандурист Остап Кіндрачук, який грав в козацькому одязі на набережній Ялти в Криму
Про це повідомляє Суспільне Крим.
"Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!" - йдеться у дописі на Facebook-сторінці Кіндрачука.
Український журналіст Василь Чепурний написав, що чоловік був родом із Галичини, він "піднімав цілину", лікувався в Ялті, де й лишився працювати капітаном пасажирського судна.
З 1955 року він почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке потім стало "Просвітою".
"1993 року втратив роботу і став грати на вулиці. Таки ж у Ялті. Хоча приїздив і до Києва. Досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані. У Польщі записав два аудіофільми, знявся також в документальних українських фільмах", - згадує журналіст.
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