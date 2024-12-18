У 87 років помер український бандурист Остап Кіндрачук

Про це повідомляє Суспільне Крим.

"Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!" - йдеться у дописі на Facebook-сторінці Кіндрачука.

Український журналіст Василь Чепурний написав, що чоловік був родом із Галичини, він "піднімав цілину", лікувався в Ялті, де й лишився працювати капітаном пасажирського судна.

З 1955 року він почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке потім стало "Просвітою".

"1993 року втратив роботу і став грати на вулиці. Таки ж у Ялті. Хоча приїздив і до Києва. Досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані. У Польщі записав два аудіофільми, знявся також в документальних українських фільмах", - згадує журналіст.