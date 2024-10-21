У віці 66 років помер ексвокаліст гурту Iron Maiden Пол ДіʼАнно
У Великій Британії помер колишній вокаліст гурту Iron Maiden Пол Ендрюс, відомий за псевдонімом Пол ДіʼАнно. Йому було 66 років
Про це повідомляє BlabberMouth.net.
Зазначається, що музикант помер у своєму будинку в Солсбері.
Про смерть Пола Ендрюса від імені його родини повідомили у музичному лейблі Conquest Music.
Пол народився 17 травня 1958 року в Чінгфорді, Східний Лондон. У 1978–1981 роках він уперше став відомим як соліст Iron Maiden. Саме з ім'ям Ді'Анно пов'язані перші успіхи колективу: запис успішної демокасети The Soundhouse Tapes, видання першого та другого студійних альбомів, виступ наживо на телепрограмі Top of the Pops, спільний тур Європою з Kiss, а пізніше — американський та японське турне.
Однак після випуску альбому Killers Пол був звільнений із групи через проблеми з алкоголем та наркотиками. Після виходу зі складу Iron Maiden Пол Ді'Анно розпочав сольну кар'єру, мав численні релізи та гостьові виступи.
Попри серйозні проблеми зі здоров’ям в останні роки, через які він не міг виступати в інвалідному візку, Пол продовжував розважати своїх шанувальників по всьому світу, зібравши понад 100 концертів з 2023 року.
Його перший ретроспективний альбом у кар’єрі, The Book Of The Beast, був випущений у вересні 2024 року та містив основні моменти його записів після виходу з гурту.
- У серпні у віці 63 років помер Джек Рассел - вокаліст культового блюзового метал-гурту 80-х Great White, відомого хітами Once Bitten Twice Shy і Rock Me.
- Актуальне
- Важливе