У віці 63 років помер соліст рок-гурту Great White Джек Рассел

Про це повідомляє Associated Press.

Смерть співака підтвердив К. Л. Доті, автор автобіографії Рассела "Правдива історія Міста Боуна: рок-н-рольна розповідь".

Після того, як Рассел оголосив, що у нього діагностували деменцію з тільцями Леві та множинну системну атрофію, яка спричиняє втрату координації та рівноваги, а також зміни у мовленні, він припинив гастролі.

Довідково: Джек Рассел, уродженець Каліфорнії, приєднався до Great White у 1981 році та здобув успіх завдяки поєднанню блюзу і хард-року. Гурт розпався у 2001 році, і Рассел переформулював версію під власним ім'ям.

Найбільшим хітом Great White стала написана Яном Хантером пісня "Once Bitten, Twice Shy" з альбому 1989 року "…Twice Shy", яка посіла 5 місце в хіт-параді Billboard Hot 100.

Оригінальна пісня Рассела, "The Angel Song", досягла 30 місця в чарті, а "…Twice Shy" розійшовся накладом близько 2 мільйонів копій. Гурт був номінований на "Ґреммі" в категорії "Найкраще виконання хард-року".

У 2007 році гурт знову возз'єднався з оригінальним складом, щоб відзначити своє 25-річчя, випустив новий студійний альбом і провів останні два місяці в турне Європою.