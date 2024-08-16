У день своєї смерті зірка "Друзів" Меттью Перрі прийняв одразу декілька доз кетаміну, - The Guardian
Згідно із заявою його особистого асистента, Метью Перрі, зірка серіалу "Друзі", попросив дати йому кілька доз кетаміну внутрішньовенно в день своєї смерті
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з судовими документами, у день своєї смерті актор звернувся до свого асистента Кеннета Івамасу з проханням зробити ін'єкцію о 8:30 ранку.
Згодом, переглядаючи фільм вдома, він знову попросив Івамасу вколоти ще одну дозу кетаміна. Через 40 хвилин після цього, Перрі наказав Івамасі підготувати йому більшу дозу.
"Вколи мені велику дозу", - наказав Перрі Івамасі і попросив його підготувати гарячу ванну.
Івамаса підготував дозу та підготував гарячу ванну, після чого вийшов з дому у справах. Після повернення, він знайшов Перрі мертвим у ванні, обличчям донизу.
Звіт про розтин, проведений окружним судмедекспертом Лос-Анджелеса, підтвердив, що Перрі помер від "гострої дії кетаміну" і що він потонув у "підігрітому краї свого басейну".
У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.
Як свідчить хронологія, побудована на основі поліцейських звітів, останні дні Перрі були присвячені інтенсивним пошукам наркотику. Федеральні прокурори стверджують, що п'ятеро обвинувачених "скористалися залежністю пана Перрі для власного збагачення".
Що відомо про смерть Меттью Перрі
Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.
У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.
До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.
У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.
У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.
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