У день своєї смерті зірка "Друзів" Меттью Перрі прийняв одразу декілька доз кетаміну, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з судовими документами, у день своєї смерті актор звернувся до свого асистента Кеннета Івамасу з проханням зробити ін'єкцію о 8:30 ранку.

Згодом, переглядаючи фільм вдома, він знову попросив Івамасу вколоти ще одну дозу кетаміна. Через 40 хвилин після цього, Перрі наказав Івамасі підготувати йому більшу дозу.

"Вколи мені велику дозу", - наказав Перрі Івамасі і попросив його підготувати гарячу ванну.

Івамаса підготував дозу та підготував гарячу ванну, після чого вийшов з дому у справах. Після повернення, він знайшов Перрі мертвим у ванні, обличчям донизу.

Звіт про розтин, проведений окружним судмедекспертом Лос-Анджелеса, підтвердив, що Перрі помер від "гострої дії кетаміну" і що він потонув у "підігрітому краї свого басейну".

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Як свідчить хронологія, побудована на основі поліцейських звітів, останні дні Перрі були присвячені інтенсивним пошукам наркотику. Федеральні прокурори стверджують, що п'ятеро обвинувачених "скористалися залежністю пана Перрі для власного збагачення".

Що відомо про смерть Меттью Перрі