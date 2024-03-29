У Філіппінах католики поприбивали себе цвяхами до хрестів, щоб відтворити розп'яття
У філіппінській провінції Пампанга у страсну пʼятницю католики вже традиційно для цієї місцевості поприбивали себе цвяхами до хрестів для відтворення розп’яття Ісуса Христа
Про це пише Reuters.
29 березня, у католицьку страсну п’ятницю у фермерському селі Сан-Педро-Кутуд у провінції Пампанга на північ від столиці Філіппін Маніли місцеві віряни поприбивали себе до хрестів у жахливу спеку, щоб відтворити розп’яття Ісуса Христа. Близько 20 тис. філіппінських та іноземних туристів зібралися тут, щоб стати свідками цієї щорічної демонстрації відданості, яку Римо-Католицька Церква на Філіппінах не схвалює.
Актори, одягнені як римські солдати, били батогом людей, які несли хрести, і забивали 7-сантиметрові цвяхи в руки й ноги трьох людей на чолі з 63-річним Рубеном Енадже, який був розп’ятий 35-й раз.
"Поки я йшов, я думав лише про те, як почувався Ісус, коли ніс свій хрест, поки його не розіп’яли. Я не можу сказати, як довго я зможу це робити, оскільки моє тіло теж старіє", - поділився Енадже з журналістами.
Ще семеро філіппінців були прибиті до хрестів в інших селах Пампанги.
Розп'яття на хресті було найбільш екстремальним проявом віри на Філіппінах, де близько 80% із понад 110 млн людей вважають себе римо-католиками. Християни вірять, що Ісус помер на хресті, щоб заплатити за гріхи людства, і воскрес через три дні.
Під час Страсного тижня деякі віряни бʼють себе батогом, що, на їхню думку, є покаянням, яке змиє їхні гріхи, вилікує хвороби та приведе до благословень. Католицька церква не схвалює такі дії, кажучи, що для відзначення Великого посту достатньо молитов і щирого покаяння.
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