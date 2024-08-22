У Києві до Дня незалежності відкрили виставку понад 300 творів українських художників, створених з 1991 року

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

Національна спілка художників України (НСХУ) 20 серпня презентувала в Центральному Будинку художника два проєкти, які представляють понад 300 робіт відомих українських митців з різних куточків країни. Це виставка творів українських художників до Дня незалежності України та експозиція картин лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, створених з 1991 року.

Фото: Пресслужба МКІП

На виставці, зокрема, можна побачити картини таких видатних художників, як Микола Максименко, Андрій Антонюк, Тетяна Яблонська, Анатолій Криволап, Віктор Ковтун та інших. Проєкт представляє твори різноманітних стилів і технік, але з єдиною патріотичною концепцією.

Фото: Пресслужба МКІП

Виставки триватимуть до 15 вересня.

На відкриття завітали президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко, голова НСХУ Костянтин Чернявський, член комітету Національної премії імені Тараса Шевченка Дмитро Чистяк, посол В’єтнаму в Україні Нгуєн Хонг Тхак, єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії ПЦУ владика Єфрем та інші почесні гості.

