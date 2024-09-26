У Києві на ВДНГ розпочався літературний фестиваль "Книжкова країна"
У Києві на території ВДНГ з 26 по 29 вересня проходитиме другий літературний фестиваль "Книжкова країна"
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Під час фестивалю відвідувачі зможуть зустрітися з письменниками, а також відвідати презентації та майстер-класи.
Також на "Книжковій країні" відбудеться програма "Виграй у письменника", де учасники матимуть змогу зіграти в настільні ігри з відомими літераторами, зокрема Павлом Дерев’янком та Сашком Дерманським. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку ЗСУ.
"Серед інших заходів - вручення премії книжкових блогерів, обговорення літературних тенденцій, Business Stand Up, презентації нових книг Ростислава Семківа та Василя Шкляра, а також театральний майстер-клас від Давида Петросяна", - йдеться у повідомленні.
- Україна вперше візьме участь в одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber. Захід відбудеться з 1 по 3 жовтня в Барселоні.
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