У Києві на ВДНГ розпочався літературний фестиваль "Книжкова країна"

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Під час фестивалю відвідувачі зможуть зустрітися з письменниками, а також відвідати презентації та майстер-класи.

Також на "Книжковій країні" відбудеться програма "Виграй у письменника", де учасники матимуть змогу зіграти в настільні ігри з відомими літераторами, зокрема Павлом Дерев’янком та Сашком Дерманським. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку ЗСУ.

"Серед інших заходів - вручення премії книжкових блогерів, обговорення літературних тенденцій, Business Stand Up, презентації нових книг Ростислава Семківа та Василя Шкляра, а також театральний майстер-клас від Давида Петросяна", - йдеться у повідомленні.