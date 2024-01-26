У Києві презентували книгу спогадів і роздумів жінок про життя у столиці в умовах війни

Про це інформує КМДА.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди книга спогадів "Київ. Жінки. Війна" важлива та актуальна не лише для столиці, оскільки "вона є зліпком часу, свідченням очевидців про те, що і як столиця України переживає під час війни".

"Ця книга - це не просто збірка спогадів та емоційних рефлексій. Це - сміливі голоси двадцяти жінок, які розповіли про свої страхи, біль, радість і надію. Вони мужньо обороняли нашу столицю, піклувалися про своїх дітей та сім’ї, допомагали собі та людям навколо. (...) Тут і про київське метро, і про підвали, про плетіння сіток і народження дітей під постійними ворожими обстрілами. Дякую всім авторкам та команді, які працювали над цією важливою книгою! Ці історії обов’язково повинні бути почуті світом", - зазначила Хонда.

До книги увійшли оповідання як відомих письменниць, так і авторок-початківиць. До створення збірки долучились Юлія Єрмоленко, Марія Бурмака, Ірина Солошенко, Олександра Єфименко, Ірен Роздобудько, Тетяна Лисун, Алла Геращенко, Наталія Бондар, Світлана Махно, Леся Литвинова, Марина Раєцька, Катя Ейхман, Анжеліка Рудницька, Оксана Наумова, Олена Муштенко, Міла Іванцова, Анна Виноградова, Ольга Карі, Олена Богатиренко, Галина Кучменко.

"Експерти Видавничої ради при Департаменті суспільних комунікацій відібрали рукопис та допомогли у виданні книги за кошти міського бюджету. Надруковані книги надійдуть до столичних бібліотек", - додали у КМДА.