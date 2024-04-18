У Києві прощаються з істориком, письменником і громадським діячем Дмитром Капрановим

Повідомила з місця події кореспондентка "Еспресо" Тетяна Голунова.





Фото: Тетяна Голунова

Дмитро Капранов пішов із життя у віці 56 років. Лікарі встановили, що причиною стали пробелеми із серцем. Прощання проходить у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього видавця поховають на Байковому кладовищі.

Фото: Тетяна Голунова

На прощальній панахиді зокрема присутній брат Дмитра Капранова - Віталій, п'ятий президент України Петро Порошенко та генеральний директор театру ім. Івана Франка, колишній міністр культури України Євген Нищук.

Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови воювали в лавах полку "Азов".16 квітня про смерть письменника повідомив його брат Віталій Капранов.