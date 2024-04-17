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Стала відома причина смерті Дмитра Капранова

17 квітня, 2024 середа
17:08
Культура Дмитро Капранов

Причиною смерті українського письменника та публіциста Дмитра Капранова, який пішов з життя у віці 56 років 16 квітня, стали проблеми із серцем

Про це повідомили на Facebook-сторінці Братів Капранових.

Лікарі зʼясували, через що помер український письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов.

"Причина смерті Дмитра - серце. Це висновок лікарів", - написав його брат-близнюк Віталій.

Він уточнив, що прощання з видавцем відбудеться 18 квітня з 11:00 у Михайлівському золотоверхому соборі. О 13:00 процесія вирушить у крематорій Байкового кладовища.

Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України. 

Читайте також: "Ніякої російської культури не існує, це прикриття блюзнірства та катівень", - Дмитро Капранов

16 квітня про смерть письменника повідомив його брат Віталій Капранов.

Теги:
Суспільство
Україна
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