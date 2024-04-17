Стала відома причина смерті Дмитра Капранова
Причиною смерті українського письменника та публіциста Дмитра Капранова, який пішов з життя у віці 56 років 16 квітня, стали проблеми із серцем
Про це повідомили на Facebook-сторінці Братів Капранових.
Лікарі зʼясували, через що помер український письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов.
"Причина смерті Дмитра - серце. Це висновок лікарів", - написав його брат-близнюк Віталій.
Він уточнив, що прощання з видавцем відбудеться 18 квітня з 11:00 у Михайлівському золотоверхому соборі. О 13:00 процесія вирушить у крематорій Байкового кладовища.
Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України.
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16 квітня про смерть письменника повідомив його брат Віталій Капранов.
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