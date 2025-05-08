У Києві попрощалися з письменником-шістдесятником Валерієм Шевчуком

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

8 травня в Костелі святого Олександра у Києві пройшла церемонія прощання з письменником-шістдесятником, лауреатом Шевченківської премії Валерієм Шевчуком. Майстер психологічної й готичної прози помер 6 травня.

"Один з найбільших українських письменників століття. Його не зрозуміли, не почули й сьогодні. Він відродив славну Україну. Він дав їй змогу жити в новому часі, ідучи супроти страшних перепон, страшних заборон", - поділилась українська письменниця Оксана Єжи-Янівна Пахльовська, донька Ліни Костенко.

За словами народного депутата Миколи Княжицького, книжки Шевчука для нього в студентські роки стали справжнім відкриттям сучасної української європейської літератури.

"Просто великий український європейський прозаїк рівня Нобелівського лауреата. Це людина, яка вивчала українське бароко. Він фантастичний дослідник. Я не знаю такої величини інтелектуала другої половини минулого століття - початку цього століття, хто досліджував українську минувщину і все це відображав і в наукових дослідах, і у фантастичній прозі", - зазначив Княжицький.

Донька Мирослава Андрущенко зауважила, що письменник живе у своїх творах, тому понад усе їй би хотілося, щоб просто читали твори Шевчука.

"Я знаю зараз багатьох людей, які говорять про те, що тільки зараз доросли до його творів. Значить, так треба. І хочеться, щоб не забували, хочеться, щоб видавали, друкували, щоб люди читали, і це головне для письменника. Він прожив велике життя, на нього там хороша компанія чекає. На жаль, він був один з останніх. Іде епоха", - додала Андрущенко.



Валерій Шевчук є автором історичних романів, новел і повістей. Його найвідомішими творами є роман "Дім на горі", що складається з однойменної повісти-преамбули та циклу з тринадцяти новел, та роман-трилогія "Три листки за вікном", який Шевчук писав 13 років. Саме цей твір приніс авторові Шевченківську премію (1987) та Премію фундації Антоновичів (1990).