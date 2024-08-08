У Києві відкрили виставку художника Івана Марчука "Космічна містерія життя"
У Києві відкрили виставку-ретроспективу творчості художника Івана Марчука "Космічна містерія життя": в експозиції представлено понад 180 творів з різних періодів його творчості
Про це інформує КМДА.
Вказано, що на виставці представлені 15 циклів Івана Марчука, у які увійшло понад 180 картин. Серед них, пейзажі українського села, реальні та фантастичні квіти, абстрактний сюрреалізм, феєричні експресії, самобутні "запльонтані" натюрморти, "сліпі" замальовки.
"Мета проєкту "Іван Марчук. Космічна містерія життя" – простежити, хто мав найбільший вплив на творчість митця, що змушувало його приймати доленосні життєві рішення та не припиняти творити навіть у важкі часи переслідувань і заборон. Адже в кожній картині Івана Марчука – його досвід і переживання: дитинство і юність, виклики дорослого життя, всі емоції та почуття його великої душі", - йдеться у повідомленні.
У виставці представлені роботи з 7 українських музеїв та понад 20 приватних колекцій. Серед картин є як відомі твори, так і ті, які ще ніколи не експонувалися.
Виставка триватиме з 7 серпня до 29 вересня в Музейно-виставковому центрі за вул. Богдана Хмельницького, 7. Її можна відвідати у середу-неділю з 12:00 до 19:00. Каса працює з 12:00 до 18:30.
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