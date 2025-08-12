Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт". Відвідати її можна буде з 15 по 17 серпня в павільйоні №4 на ВДНГ. Проєкт організовують митці з "Театру змін", а також автор методу сенсорного лабіринту Іван Бріок.

"Я не роблю нічого відмінного від того, що роблю в будь-яких інших місцях, адже людська природа всюди однакова. Тому це не щось особливе. Але робота завжди відображає місце, де вона створена, адже в ній розгортається історія людей, які живуть тут і зараз", - зазначив автор методики, засновник підходу CoArts, директор з досліджень міжнародної мережі "Республіка уяви" Іван Бріок.

Відвідати "Сенсорний лабіринт" можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації на сайті громадської організації або ВДНГ. Організатори обіцяють, що "Сенсорний лабіринт" дозволить кожному учаснику пережити глибоко особистий досвід.

"Мандрівники будуть ставати акторами, співавторами цього лабіринту. Ідея лабіринту одна, але кожен і кожна заходить зі своїм досвідом і виходить зі своїми враженнями", - уточнила співавторка сенсорного лабіринту, громадська діячка, практикиня методики Театру пригноблених Інна Палько.

Як пояснила голова ГО "Театр змін" та практикиня Театру пригноблених, співзасновниця Школи театру пригноблених Яна Салахова, "Сенсорний лабіринт" створюється саме українцями.

"Ці люди приїхали з різних куточків України, відповідно, вони привезли з собою свій досвід, свій контекст і портали, які вони будуть створювати, будуть відображати їхнє розуміння того, що зараз відбувається в країні. Відповідно до цього вони будуть запрошувати учасників лабіринту проживати це. Ця методика важлива зараз в Україні, тому що ми створюємо певний простір безпеки, довіри, який зараз дуже потрібен людям", - додала Салахова.