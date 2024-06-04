У Києві збирають кошти на перший у столиці пам'ятник поету Василю Стусу

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук у facebook.

Грищук, який проживає в Соломʼянському районі столиці, звернув увагу на те, що в Києві немає жодного повноцінного памʼятника одному з найактивніших представників дисидентського руху України, поету і літературознавцю Василю Стусу.

"Маємо тільки камінь-згадку в сквері на [станції метро] Житомирська і дві меморіальні дошки на всю столицю. Я живу біля будинку, де останні роки життя в Києві жив Василь Стус. Чорнобильська, 13-А. Звичайна панелька на околиці міста. Там жодної згадки немає про поета. Це ганьба всім нам", - поділився нардеп.

Він розповів, що минулого року виникла ідея увічнити памʼять поета на цьому будинку. Грищук поспілкувався з сином літературознавця Дмитром Стусом, активом будинку, знайомими та Святошинською РДА.

Читайте також: Поет і борець з тоталітаризмом: 5 запитань про Василя Стуса

"Маємо не тільки очищати спільний простір від насаджених російських ідолів, але й створювати свій, український", - наголосив він.

Наразі вирішили зробити бронзове погруддя поета. Для цього залучили відомого скульптора Володимира Щура. Збір коштів на погруддя-памятник організовує спільнота "Солом'янські котики" на Спільнокошті.

"Щоб знати, згадати і нагородити кожного мецената, який долучиться до збору. Якщо ви вибираєте між донатом сюди і донатом на підтримку армії, донатьте на армію", - додав нардеп.