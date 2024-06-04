У Києві збирають кошти на перший у столиці пам'ятник поету Василю Стусу
Спільнота "Солом'янські котики" відкрила збір коштів на бронзове погруддя поета та дисидента Василя Стуса у Києві, яке встановлять на вулиці, де він жив
Про це повідомив народний депутат Роман Грищук у facebook.
Грищук, який проживає в Соломʼянському районі столиці, звернув увагу на те, що в Києві немає жодного повноцінного памʼятника одному з найактивніших представників дисидентського руху України, поету і літературознавцю Василю Стусу.
"Маємо тільки камінь-згадку в сквері на [станції метро] Житомирська і дві меморіальні дошки на всю столицю. Я живу біля будинку, де останні роки життя в Києві жив Василь Стус. Чорнобильська, 13-А. Звичайна панелька на околиці міста. Там жодної згадки немає про поета. Це ганьба всім нам", - поділився нардеп.
Він розповів, що минулого року виникла ідея увічнити памʼять поета на цьому будинку. Грищук поспілкувався з сином літературознавця Дмитром Стусом, активом будинку, знайомими та Святошинською РДА.
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"Маємо не тільки очищати спільний простір від насаджених російських ідолів, але й створювати свій, український", - наголосив він.
Наразі вирішили зробити бронзове погруддя поета. Для цього залучили відомого скульптора Володимира Щура. Збір коштів на погруддя-памятник організовує спільнота "Солом'янські котики" на Спільнокошті.
"Щоб знати, згадати і нагородити кожного мецената, який долучиться до збору. Якщо ви вибираєте між донатом сюди і донатом на підтримку армії, донатьте на армію", - додав нардеп.
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