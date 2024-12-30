У Литві скасували концерти рок-музиканта зі США Марко Мендоси через його плани виступити в РФ

Про це пише місцеве видання LRT.lt.

Агенція Die Hard, яка мала намір організувати в Литві концерти 61-річного американського рок-музиканта Марко Мендоси, повідомила про скасування виступів. Мендоса, який раніше грав у групах Whitesnake та Thin Lizzy, 20 лютого мав виступити з гуртом у вільнюській залі Vakaris, а 21 лютого – у каунаській залі Oazė.

Проте нещодавно стало відомо, що перед концертами в Литві музикант планує виступити в Росії - Обнінську, Володимирі, Кіржачі. У соцмережах Мендоси інформації про виступи немає, однак вона розміщена на сайтах російських концертних залів. Окрім того, на концерти продаються квитки.

"Це був шок, тому що ми дуже чітко сказали під час переговорів, що концерти в Росії для нас – червона лінія. Ці його плани стали для нас повною несподіванкою", - сказав представник агентства, що організовує концерти, Артурас Мирончікас.