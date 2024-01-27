У Лондоні на аукціон виставлять чернетку сценарію "Зоряних війн"

Про це інформує BBC.

Зазначається, що аукціон Excalibur Auctions відбудеться 17 лютого. Орієнтовна ціна експоната становитиме від 8 до 12 тис. фунтів стерлінгів (від 385 тисяч до 577 тисяч грн).

Сценарій є четвертою чернеткою "Зоряних війн". Тоді фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller). У примірнику йдеться про персонажів та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки. Наприклад, 56-та сторінка містить першу сцену, де ми знайомимося з Ханом Соло.

Як пише BBC, сценарій неповний і непереплетений, а його сторінки - різного кольору. Різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих.

"Зворушлива передісторія цих предметів додає ще більшої привабливості для завзятих шанувальників "Зоряних воєн", і ми очікуємо величезного інтересу з усього світу", - заявив аукціоніст Excalibur Auctions Джонатан Тороде.

Сценарій залишився у квартирі на Елджин Кресент, Ноттінг-Гілл, яку Форд винаймав у 1976 році. За словами Джонатана Тороде, "Зоряні війни" тоді ще не вийшли на екрани й ніхто не мав "жодного уявлення про те, наскільки вони будуть масштабними".

Власники квартири також виставили на аукціон інші предмети зі зйомок: список дзвінків, розклад знімання та рукописну записку від Форда.

На звороті сценарію є запис про зустріч за участю продюсера "Зоряних воєн" Роберта Воттса в готелі "Браунс" на Довер-стріт.