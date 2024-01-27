У Лондоні на аукціон виставлять чернетку сценарію "Зоряних війн"
У лютому на аукціоні у столиці Великої Британії продадуть чернетку сценарію фільму "Зоряні війни". Примірник, який знайшли в 1976 році, належав актору Гаррісону Форду
Про це інформує BBC.
Зазначається, що аукціон Excalibur Auctions відбудеться 17 лютого. Орієнтовна ціна експоната становитиме від 8 до 12 тис. фунтів стерлінгів (від 385 тисяч до 577 тисяч грн).
Сценарій є четвертою чернеткою "Зоряних війн". Тоді фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller). У примірнику йдеться про персонажів та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки. Наприклад, 56-та сторінка містить першу сцену, де ми знайомимося з Ханом Соло.
Як пише BBC, сценарій неповний і непереплетений, а його сторінки - різного кольору. Різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих.
"Зворушлива передісторія цих предметів додає ще більшої привабливості для завзятих шанувальників "Зоряних воєн", і ми очікуємо величезного інтересу з усього світу", - заявив аукціоніст Excalibur Auctions Джонатан Тороде.
Сценарій залишився у квартирі на Елджин Кресент, Ноттінг-Гілл, яку Форд винаймав у 1976 році. За словами Джонатана Тороде, "Зоряні війни" тоді ще не вийшли на екрани й ніхто не мав "жодного уявлення про те, наскільки вони будуть масштабними".
Власники квартири також виставили на аукціон інші предмети зі зйомок: список дзвінків, розклад знімання та рукописну записку від Форда.
На звороті сценарію є запис про зустріч за участю продюсера "Зоряних воєн" Роберта Воттса в готелі "Браунс" на Довер-стріт.
- Напередодні режисер і продюсер популярного серіалу "Мандалорець" Джон Фавро анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн".
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