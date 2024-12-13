У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда" 

На події побувала кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Важливість полягає в тому, що це хороший знак того, як сьогодні працює культурна дипломатія, як іспанці приїжджають до України й показують підтримку українському народу, ставлять проєкт про любов до української землі, про любов узагалі до землі, про світові цінності, про цінності боротьби, справедливості", – розповів генеральний директор – художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський.

Він наголосив, що матеріал для цього проєкту вибрали недаремно і не випадково. Він говорить про те, наскільки важливо не здаватися, до кінця виборювати своє місце під сонцем.

"І таким чином ти завжди будеш вигравати", – додав Струтинський.

Проєкт здійснюють за підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні. На захід завітав і надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.