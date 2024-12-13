У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда"
У Національній опереті України у п'ятницю, 13 грудня, відбулася прем'єра іспансько-українського проєкту "Шафранова троянда" за мотивами твору Лопе де Веги "Собака на сіні"
На події побувала кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
"Важливість полягає в тому, що це хороший знак того, як сьогодні працює культурна дипломатія, як іспанці приїжджають до України й показують підтримку українському народу, ставлять проєкт про любов до української землі, про любов узагалі до землі, про світові цінності, про цінності боротьби, справедливості", – розповів генеральний директор – художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський.
Він наголосив, що матеріал для цього проєкту вибрали недаремно і не випадково. Він говорить про те, наскільки важливо не здаватися, до кінця виборювати своє місце під сонцем.
"І таким чином ти завжди будеш вигравати", – додав Струтинський.
Проєкт здійснюють за підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні. На захід завітав і надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.
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