Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда" 

У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда" 

Олена Будько
13 грудня, 2024 п'ятниця
21:08
Культура

У Національній опереті України у п'ятницю, 13 грудня, відбулася прем'єра іспансько-українського проєкту "Шафранова троянда" за мотивами твору Лопе де Веги "Собака на сіні"

Зміст

На події побувала кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Важливість полягає в тому, що це хороший знак того, як сьогодні працює культурна дипломатія, як іспанці приїжджають до України й показують підтримку українському народу, ставлять проєкт про любов до української землі, про любов узагалі до землі, про світові цінності, про цінності боротьби, справедливості", – розповів генеральний директор – художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський.

Він наголосив, що матеріал для цього проєкту вибрали недаремно і не випадково. Він говорить про те, наскільки важливо не здаватися, до кінця виборювати своє місце під сонцем. 

"І таким чином ти завжди будеш вигравати", – додав Струтинський.

Проєкт здійснюють за підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні. На захід завітав і надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

  • Болгарський письменник Ґеорґі Ґосподінов пожертвував гонорар за друге видання "Часосховища" на ЗСУ.
Теги:
Новини
Україна
Іспанія
новини Києва
Дипломатія
Читайте також:
Сергій Марченко
Автор Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Катерина Єсікова
13 грудня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала Україну: ППО збила 81 з 94 ракет і 80 БПЛА
Автор Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 грудня
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
22:07
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну дронами Ситуація у ніч на 14 грудня
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
21:14
Оновлено
Володимир Зеленський
Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
20:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
"Ми там стримуємо великі резерви": полковник СБУ Костенко про Курський напрямок
20:31
Анонс
У Києві 14 грудня відбудеться Різдвяний концерт дуету "Сестри Тельнюк"
20:27
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ і національній команді відреагували
20:14
Кіт Келлог
"Все вирішиться протягом наступних кількох місяців": майбутній спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву про війну в Україні
20:02
OPINION
Ісус на арафатці
20:00
Ексклюзив
ядерна зброя
Путін непередбачуваний і може зіграти в "російську рулетку", - полковник запасу Стельмах про ризик застосування РФ ядерної зброї
19:55
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував переговори з ЄС та Києвом про збереження транзиту російського газу до Словаччини через Україну
19:54
Карл Негаммер
Влада Австрії пообіцяла по €1 тис. біженцям за повернення до Сирії
19:49
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Ексгенпрокурора Костіна планують призначити послом України в Нідерландах, - ЗМІ
19:41
Блокування Viber у Росії
У Росії заблокували доступ до Viber
19:31
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА
19:20
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
19:16
Санта Клаус
Росіяни на ТОТ заборонили згадувати Святого Миколая та Санта Клауса в школах і дитсадках, - ЦНС
19:15
Колишнього тренера збірної Китаю з футболу засудили до 20 років ув'язнення, - BBC
19:05
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Лівий берег" здолав "Ворсклу": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:02
Президент Сирії Башар аль-Асад
Асад за декілька годин до втечі запевнив свою армію у військовій допомозі РФ, - Reuters
19:02
Огляд
Сто років самотності
Ці божевільні "Сто років самотності": що подивитися на вихідних
18:41
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президента Бразилії Лулу да Сілву перевели з реанімації після операції на черепі
18:35
Відламаний каблук Тейлор Свіфт допоміг фанату зірки оплатити лікування сестри від раку
18:32
Ірина Верещук
Верещук попередила, що росіяни запустили фейки щодо обміну полоненими
18:26
Радослав Сікорський
Повне використання активів РФ для України й розширення ЄС на схід: Сікорський про майбутнє головування Польщі в Євросоюзі
18:26
Саломе Зурабішвілі
Мене підтримує "вулиця": Зурабішвілі не збирається залишати посаду після президентських виборів у Грузії
18:00
OPINION
Віцепрем'єрка з євроінтеграції... проти євроінтеграції?
17:58
Володимир Зеленський
Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки
17:51
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Іраку: з прем'єром обговорив ситуацію в Сирії
17:38
світло
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 14 грудня
17:37
FEMEN влаштували акцію протесту у Женеві
Активістки FEMEN влаштували акцію протесту проти війни в Україні біля будівлі ООН у Женеві
17:27
безпілотник, дрон
У Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони, - Spiegel
17:25
Дональд Трамп
Для Трампа стане викликом переконати Зеленського й Путіна сісти за стіл перемовин, - експосол США у РФ Макфол
17:23
Ексклюзив
Не треба вестися на магію великих цифр: Defense Expres про військову допомогу, яку адміністрація Байдена хоче встигнути надати до 20 січня
17:14
Оновлено
"Фільм створений, щоб помістити глядача на поле бою поряд з військовими", - Чернов про документалку "2000 метрів до Андріївки"
17:10
Олександр Шовковський, Реал Сосьєдад - Динамо
Рейтинг УЄФА: Кіпр і Швеція випередили Україну в таблиці коефіцієнтів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV