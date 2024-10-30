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Головна Культура У Нідерландах відкрилася масштабна виставка про війну Росії проти України, яка включає дитячі історії, підкріплені особистими речами

У Нідерландах відкрилася масштабна виставка про війну Росії проти України, яка включає дитячі історії, підкріплені особистими речами

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2024 середа
19:02
Культура

У Національному військовому музеї у Нідерландах запрацювала виставка "Військові історії. Україна поруч". Один із поверхів музею присвятили історіям українських дітей, які стали свідками війни РФ проти України

Зміст

Експозиція отримала назву "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей". Її ініціювала візіонерка Христина Храновська за підтримки МЗС України. 

У експозиції представили 14 історій дітей із Донецької, Харківської, Херсонської та Київської областей. Їхні розповіді про перші місяці повномасштабного вторгнення підкріплені дитячими щоденниками, малюнками та особистими речами.

Фото: Ганна Грабарська

Фото: Ганна Грабарська

Фото: Ганна Грабарська

Серед них – історія 12-річного Артема Скрипченка з міста Торецьк, що на Донеччині. Хлопчик вибрався з-під завалів будинку, де загинув його батько. Після цього він створив серію малюнків про війну.

Коли 24 лютого його батьки сказали, що розпочалася війна, Артем думав, що вони поїдуть на дачу в село Яцьківка, перечекають там поки все заспокоїться і повернуться додому. Так вони вже робили у 2014 році, коли жили в Донецькій області за 25 кілометрів від Горлівки. Тоді над ними постійно літали російські ракети. Тому цього разу також думали, що на дачі буде безпечніше.

Хлопець пригадує, що на початку повномасштабного вторгнення було багато літаків. Він із родиною ховався від обстрілів у маленькому коридорі або в підвалі. 11 березня 2022 року, коли родина знову спустилася туди, в їхній будинок прилетіла ракета. Тато хлопчика загинув на очах у родини. Артему з мамою та маленькою сестрою допоміг вибратися з-під завалів незнайомий чоловік, який довіз родину до Святогірська.  Далі були поліцейський відділок, медична допомога та безсонна ніч. Пізніше приїхав дядько з Києва, забрав їх та допоміг евакуюватися до Тернополя.

"Малюнки я став створювати у Святогірську, всі вони присвячені війні та татові, якого ми дуже сильно любили. Я хочу, щоб люди дивилися на них і нагадували собі, що відбувається. Може, це спровокує їх більше донатити на нашу перемогу, щоб подібне більше ніколи не сталося", - каже Артем.

Головне завдання експозиції — розповісти унікальні історії та висвітлити глибоку травму молодого покоління України, а також дати змогу українським дітям бути почутими, – щоб світ знав, що вони переживають кожного дня.

"Згідно зі звітом ЮНІСЕФ, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло або отримало поранення близько 1148 дітей. Це лише офіційна суха статистика. В реальності таких історій в рази більше. Тих, що публічно відомі – декілька сотень. Хтось не готовий розповідати про пережите горе, комусь легше тримати в собі. Мені як мамі чотирьох дітей, як людині, що працює з дітьми клієнтів останні 15 років у дитячому бізнесі, здається важливим говорити про це частіше. Ми не можемо дозволити собі припинити інформувати. «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей» – це 14 дитячих історій, 14 зруйнованих життів. Весь світ має побачити, як тепер страждають українські діти. Ця експозиція — про біль очима дітей. І я хотіла б, щоб увесь світ ні на секунду не забував, що війна триває, і від російських ракет гинуть українські діти", - зазначила авторка проєкту Христина Храновська.

На відкритті експозиції побував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який виступив із промовою, а також посол України у Нідерландах Олександр Карасевич. 

Виставка триватиме до 25 серпня 2025 року. У майбутньому Христина Храновська планує проведення виставок у Лондоні та Брюсселі.

  • У Нью-Йорку відкрили виставку "Порожні ліжка", присвячену викраденим Росією українським дітям. 
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Нідерланди
Війна з Росією
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