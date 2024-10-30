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Головна Культура У Нью-Йорку відкрили виставку "Порожні ліжка", присвячену викраденим Росією українським дітям

У Нью-Йорку відкрили виставку "Порожні ліжка", присвячену викраденим Росією українським дітям

Дар'я Тарасова
30 жовтня, 2024 середа
10:14
Культура

На Мангеттені просто неба встановили 30-метровий фотомурал, що зображує в натуральну величину ліжка українських дітей, яких депортувала Росія

Зміст

Про це повідомило генеральне консульство України в Нью-Йорку у facebook.

Американський художник Філ Бюлер відкрив у Нью-Йорку інсталяцію "Порожні ліжка" (Empty Beds), якою прагне привернути увагу до російських воєнних злочинів в Україні. Виставка присвячена депортованим українським дітям.

Проєкт "Порожні ліжка" - це 30-метровий мурал з фотографіями ліжок дітей в Україні в натуральну величину. Філ Бюлер зробив ці фото під час подорожі в Україну минулого місяця.

Виставка триватиме з 26 жовтня до 30 листопада.

Цей мурал митець створив у співпраці з організацією Bird of Light Ukraine. Виставка триває в рамках ініціативи Bring Kids Back UA та за участі Save Ukraine і Української мережі за права дитини.

"Казка про 19 546 викрадених українських дітей. Лише 994 встигли повернутися", - зазначається в описі.

проєкт "Порожні ліжка", Фото: birdoflightukraine.org

 

Розповідаючи про "Порожні ліжка", Бюлер зазначив, що не має родинних зв’язків з Україною, але вважає це трагедією і попередженням про те, "що може статися з більшою кількістю дітей, якщо Росію не зупинити".

"Я міг тільки уявити горе й страждання цих батьків, коли вони дивилися на порожнє ліжко своєї дитини, не знаючи, де діти перебувають і чи зможуть вони коли-небудь знову взяти їх і почитати їм їхню улюблену казку перед сном", - поділився художник.

проєкт "Порожні ліжка", Фото: birdoflightukraine.org

 

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 19 546 дітей було вивезено до Росії або на окуповану нею територію без згоди родини чи опікунів. Їм заборонено розмовляти українською, а їхні імена та дати народження регулярно змінюються російською владою в рамках "русифікації", спрямованої на знищення їхньої української ідентичності. Це воєнний злочин, який підпадає під визначення ООН як геноцид.

"Тут зображені ліжка "щасливчиків", тих, хто втік з окупованих Росією регіонів. Вони залишили сім’ю, однокласників і вчителів, маючи з собою лише те, що можна було носити в рюкзаку, можливо, улюблену іграшку. Деякі здійснили подорожі тривалістю в тиждень. Зараз вони живуть за Києвом у Центрі надії та зцілення Save Ukraine, чекаючи на постійне житло, або в Hansen Village, новому благодійному житловому комплексі, де вони можуть жити безплатно протягом 5 років. Дехто з дітей все ще лякається, почувши сирени повітряної тривоги, які лунають надто часто", - додав Філ Бюлер.
 

Теги:
Світ
мистецтво
геноцид
Війна з Росією
США
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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