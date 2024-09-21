У німецькій бібліотеці знайшли раніше невідому п’єсу Моцарта, яку він написав підлітком
В одній з німецьких бібліотек відшукали раніше невідомий музичний твір відомого австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта, який він, ймовірно, написав у підлітковому віці
Про це пише Guardian із посиланням на заяву муніципальних бібліотек Лейпцига.
Зазначається, що п'єса датується серединою - кінцем 1760-х років. Твір складається з семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.
Дослідники знайшли нотний запис в міській музичній бібліотеці Лейпцига під час підготовки нового видання каталогу Кехеля - повного хронологічного архіву музичних творів Моцарта.
За словами дослідників, нещодавно знайдений рукопис не був написаний самим Моцартом, а вважається копією, зробленою приблизно в 1780 році. У каталозі Кехеля цей твір згадується під назвою Ganz kleine Nachtmusik.
Рукопис написано темно-коричневим чорнилом на білому папері ручної роботи, а частини переплетені окремо.
У бібліотеці Лейпцига розповіли, що вказівка автора в ньому свідчить про те, що Моцарт написав цей твір ще до першої поїздки в Італію у 1769 році.
Цей твір було виконано струнним тріо на презентації нового каталогу Кехеля в австрійському місті Зальцбург у четвер, 19 вересня. Його німецька прем’єра відбудеться в суботу, 21 вересня, в Лейпцизькій опері.
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