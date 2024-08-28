Золоті каблучки та мікрофон Елвіса Преслі виставили за аукціон

Про це пише Reuters.

У Нью-Йорку виставили на аукціон рідкісні предмети з колекцій зі світу музики та кіно. Аукціонний дім Kruse GWS Auctions пропонує майже 400 лотів з колекції "Артефакти Голлівуду та музики".

Серед предметів, які виставили на продаж, речі американського музиканта Прінса, співачки Алії та Ебігейл Фольгер - спадкоємиці Folgers, яка стала жертвою вбивства Менсона.

"На цьому конкретному аукціоні є досить потужні предмети, що стосуються емоційних зв’язків між людьми. Елемент трагедії та ікони залишають нас занадто рано", - сказала аукціоністка Бріжит Крузе.

Серед топових лотів кілька речей, які належали Елвісу Преслі, зокрема мікрофон з резиденції виконавця в Лас-Вегасі, пляшечка з таблетками, позначена березнем 1977 року, і дві унікальні золоті каблучки, які, за оцінками, продають за $35-60 тис.

Ювелірні вироби, якими володів Преслі, який помер у серпні 1977 року, "все ще залишаються одним із найпотужніших активів на планеті", уточнила аукціоністка.

Також буде проданий рукописний лист музиканта гурту The Beach Boys Денніса Вілсона до іншого учасника гурту і кузена Майка Лава. Його оцінюють у щонайменше $10 тис.

Фото: Kruse GWS Auctions

Аукціон відбудеться 31 серпня.



