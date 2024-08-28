Золоті каблучки та мікрофон Елвіса Преслі виставили за аукціон
Аукціонний дім Kruse GWS Auctions продасть з молотка лоти з колекції "Артефакти Голлівуду та музики", серед яких речі Елвіса Преслі, Прінса, співачки Алії та інших
Про це пише Reuters.
У Нью-Йорку виставили на аукціон рідкісні предмети з колекцій зі світу музики та кіно. Аукціонний дім Kruse GWS Auctions пропонує майже 400 лотів з колекції "Артефакти Голлівуду та музики".
Серед предметів, які виставили на продаж, речі американського музиканта Прінса, співачки Алії та Ебігейл Фольгер - спадкоємиці Folgers, яка стала жертвою вбивства Менсона.
"На цьому конкретному аукціоні є досить потужні предмети, що стосуються емоційних зв’язків між людьми. Елемент трагедії та ікони залишають нас занадто рано", - сказала аукціоністка Бріжит Крузе.
Серед топових лотів кілька речей, які належали Елвісу Преслі, зокрема мікрофон з резиденції виконавця в Лас-Вегасі, пляшечка з таблетками, позначена березнем 1977 року, і дві унікальні золоті каблучки, які, за оцінками, продають за $35-60 тис.
Ювелірні вироби, якими володів Преслі, який помер у серпні 1977 року, "все ще залишаються одним із найпотужніших активів на планеті", уточнила аукціоністка.
Також буде проданий рукописний лист музиканта гурту The Beach Boys Денніса Вілсона до іншого учасника гурту і кузена Майка Лава. Його оцінюють у щонайменше $10 тис.
Фото: Kruse GWS Auctions
Аукціон відбудеться 31 серпня.
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