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Головна Культура У США на аукціон виставили місце у мавзолеї поруч з Мерилін Монро

У США на аукціон виставили місце у мавзолеї поруч з Мерилін Монро

4 березня, 2024 понедiлок
10:07
Культура Монро

У США на аукціон виставлено місце в мавзолеї біля могили Мерилін Монро. Його планують продати за ціною від 200 до 400 тисяч доларів

Про це повідомляє The Telegraph.

Продажем займається лос-анджелеський аукціон Julien's Auctions, який очікує на світові торги за майно "світової ікони".

Найдорожчий лот - склеп у меморіальному парку і морзі Вествуд-Віллідж братів Пірс у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Місце поховання знаходиться на один ряд вище і на чотири лівіше від голлівудської акторки.

Воно пропонується в рамках 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали відношення до Монро. Серед речей, виставлених на публічні торги, є фотографії актриси на піку її слави, а також терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.

Продажі суконь, сценаріїв, рукописних акторських нотаток і фотографій оцінюються в понад 700 тисяч доларів.

Очікується, що її чорна вечірня сукня в стилі Мей Вест з фільму "The Seven Year Itch" 1955 року, на етикетці якої написано "M Monroe", принесе 195 тисяч доларів.

Невелика папка, що містить її акторські нотатки, в тому числі поради від її тренера Лі Страсберга, оцінена у 30,5 тисяч доларів.

Квитанція за меблі на суму 228 доларів, оплачена за день до того, як її знайшли мертвою після підозри на передозування наркотиків у віці 36 років у 1962 році, оцінюється у 4,8 тисячі доларів.

Експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.

  • 27 лютого повідомлялось, що лондонську резиденцію музиканта та фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі Garden Lodge виставили на аукціон, стартова ціна будинку становить $38 млн.
Теги:
Світ
Кіно
США
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