У США на аукціон виставили місце у мавзолеї поруч з Мерилін Монро

Про це повідомляє The Telegraph.

Продажем займається лос-анджелеський аукціон Julien's Auctions, який очікує на світові торги за майно "світової ікони".

Найдорожчий лот - склеп у меморіальному парку і морзі Вествуд-Віллідж братів Пірс у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Місце поховання знаходиться на один ряд вище і на чотири лівіше від голлівудської акторки.

Воно пропонується в рамках 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали відношення до Монро. Серед речей, виставлених на публічні торги, є фотографії актриси на піку її слави, а також терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.

Продажі суконь, сценаріїв, рукописних акторських нотаток і фотографій оцінюються в понад 700 тисяч доларів.

Очікується, що її чорна вечірня сукня в стилі Мей Вест з фільму "The Seven Year Itch" 1955 року, на етикетці якої написано "M Monroe", принесе 195 тисяч доларів.

Невелика папка, що містить її акторські нотатки, в тому числі поради від її тренера Лі Страсберга, оцінена у 30,5 тисяч доларів.

Квитанція за меблі на суму 228 доларів, оплачена за день до того, як її знайшли мертвою після підозри на передозування наркотиків у віці 36 років у 1962 році, оцінюється у 4,8 тисячі доларів.

Експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.