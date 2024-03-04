У США на аукціон виставили місце у мавзолеї поруч з Мерилін Монро
У США на аукціон виставлено місце в мавзолеї біля могили Мерилін Монро. Його планують продати за ціною від 200 до 400 тисяч доларів
Про це повідомляє The Telegraph.
Продажем займається лос-анджелеський аукціон Julien's Auctions, який очікує на світові торги за майно "світової ікони".
Найдорожчий лот - склеп у меморіальному парку і морзі Вествуд-Віллідж братів Пірс у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
Місце поховання знаходиться на один ряд вище і на чотири лівіше від голлівудської акторки.
Воно пропонується в рамках 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали відношення до Монро. Серед речей, виставлених на публічні торги, є фотографії актриси на піку її слави, а також терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.
Продажі суконь, сценаріїв, рукописних акторських нотаток і фотографій оцінюються в понад 700 тисяч доларів.
Очікується, що її чорна вечірня сукня в стилі Мей Вест з фільму "The Seven Year Itch" 1955 року, на етикетці якої написано "M Monroe", принесе 195 тисяч доларів.
Невелика папка, що містить її акторські нотатки, в тому числі поради від її тренера Лі Страсберга, оцінена у 30,5 тисяч доларів.
Квитанція за меблі на суму 228 доларів, оплачена за день до того, як її знайшли мертвою після підозри на передозування наркотиків у віці 36 років у 1962 році, оцінюється у 4,8 тисячі доларів.
Експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.
- 27 лютого повідомлялось, що лондонську резиденцію музиканта та фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі Garden Lodge виставили на аукціон, стартова ціна будинку становить $38 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.09 Купівля 38.09Продаж 38.62
- EUR Купівля 41.11Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе