У театрі імені Лесі Українки відбудеться премʼєра вистави "Поромник"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Оповідь розгортається навколо колишнього бійця Ірландської республіканської армії Квіна Карні: його роль якого зіграє Олександр Кобзар. Герой намагається повернутися до мирного життя, проте таємниці минулого не дають йому спокою.

Сюжет пʼєси пов’язаний з ірландською міфологією, де "поромник" - провідник душ у потойбіччя. Водночас глядачі зможуть побачити у постановці багато гумору, фольклорної музики та рок-шлягерів.

"Мені близький цей персонаж, і загалом вся історія. Зараз це моя улюблена світова п’єса. Її написав відомий кіносценарист, тому там немає персонажів, які не виконують якісь там функції. Кожен 21 персонаж має свою лінію, і вона чітко прописана", - сказав актор Олександр Кобзар.

Постановка завершує "ірландську трилогію" на сцені театру імені Лесі Українки, розпочату виставами "Каліка з острова Інішмаан" Мартіна Макдонаха та "Переклади" Браяна Фріла.

Одну з головних ролей у "Поромнику" зіграє народний артист України Станіслав Боклан, який не входить до трупи театру.

"Я дуже задоволений тією обставиною, що мене запросили зіграти в цій виставі. Я давно вже не виходив на сцену та отримую колосальне задоволення від роботи в театрі", - поділився актор.

"Я думаю, що в нас дуже багато спільного між народами. В історії Ірландії був період, коли знищили 60-70% населення. І мені здається, головний мотиватор ірландського народу - це спротив. І це є в багатьох п'єсах. Це те, що мене хвилює. Це також боротьба за ідентичність, хто ми, як в обставинах, у яких ми опинилися, відстояти своє право на існування", - підкреслив режисер-постановник вистави Кирило Кашліков.

Премʼєру пʼєси "Поромник" запланували на 21-22 грудня, однак квитки розкупили за 2 місяці до показу. Водночас виставу планують поставити у січні та лютому наступного року.