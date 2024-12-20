У театрі імені Лесі Українки відбудеться премʼєра вистави "Поромник"
В Академічному драматичному театрі імені Лесі Українки в Києві 21-22 грудня відбудеться премʼєра вистави "Поромник" за п’єсою британського драматурга Джеза Баттерворта
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Оповідь розгортається навколо колишнього бійця Ірландської республіканської армії Квіна Карні: його роль якого зіграє Олександр Кобзар. Герой намагається повернутися до мирного життя, проте таємниці минулого не дають йому спокою.
Сюжет пʼєси пов’язаний з ірландською міфологією, де "поромник" - провідник душ у потойбіччя. Водночас глядачі зможуть побачити у постановці багато гумору, фольклорної музики та рок-шлягерів.
"Мені близький цей персонаж, і загалом вся історія. Зараз це моя улюблена світова п’єса. Її написав відомий кіносценарист, тому там немає персонажів, які не виконують якісь там функції. Кожен 21 персонаж має свою лінію, і вона чітко прописана", - сказав актор Олександр Кобзар.
Постановка завершує "ірландську трилогію" на сцені театру імені Лесі Українки, розпочату виставами "Каліка з острова Інішмаан" Мартіна Макдонаха та "Переклади" Браяна Фріла.
Одну з головних ролей у "Поромнику" зіграє народний артист України Станіслав Боклан, який не входить до трупи театру.
"Я дуже задоволений тією обставиною, що мене запросили зіграти в цій виставі. Я давно вже не виходив на сцену та отримую колосальне задоволення від роботи в театрі", - поділився актор.
"Я думаю, що в нас дуже багато спільного між народами. В історії Ірландії був період, коли знищили 60-70% населення. І мені здається, головний мотиватор ірландського народу - це спротив. І це є в багатьох п'єсах. Це те, що мене хвилює. Це також боротьба за ідентичність, хто ми, як в обставинах, у яких ми опинилися, відстояти своє право на існування", - підкреслив режисер-постановник вистави Кирило Кашліков.
Премʼєру пʼєси "Поромник" запланували на 21-22 грудня, однак квитки розкупили за 2 місяці до показу. Водночас виставу планують поставити у січні та лютому наступного року.
- 12 листопада у Києві відбулась столична прем’єра вистави "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створеної у співпраці українських і польських театральних митців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.09
- Актуальне
- Важливе