У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок
У Варшаві пройде кінофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy: в його межах покажуть чотири українські фільми та блок короткого метру
Про це інформує Держкіно.
Повідомляється, що покази українських стрічок відбудуться з 25 червня до 20 серпня. Їх демонструватимуть в оригінальній версії з польськими субтитрами.
Програма показів:
- 25 червня - драма Do you love me?, режисерки Тоні Ноябрьової
- 9 липня - документальний фільм "Моя Озерна", режисерки Карини Бендковської
- 23 липня - комедія Смак Свободи/Taste of Freedom, режисера Олександра Березаня
- 6 серпня - комедія Я, "Побєда" і Берлін, режисерки Ольги Ряшиної
Короткометражні фільми показуватимуться 20 серпня.
"Кінопокази в рамках Open Air Ukrainian Film Festival відбуваються втретє. Вхід вільний", - додали в Держкіно.
- Раніше стало відомо, що стрічки "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва та "БожеВільні/DIAGNOSIS: DISSENT" Дениса Тарасова покажуть на Трансільванському міжнародному кінофестивалі.
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