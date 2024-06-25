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Головна Культура У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок

У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок

25 червня, 2024 вiвторок
11:56
Культура На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

У Варшаві пройде кінофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy: в його межах покажуть чотири українські фільми та блок короткого метру

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Про це інформує Держкіно. 

Повідомляється, що покази українських стрічок відбудуться з 25 червня до 20 серпня. Їх демонструватимуть в оригінальній версії з польськими субтитрами.

Програма показів:

  • 25 червня - драма Do you love me?, режисерки Тоні Ноябрьової
  • 9 липня - документальний фільм "Моя Озерна", режисерки Карини Бендковської
  • 23 липня - комедія Смак Свободи/Taste of Freedom, режисера Олександра Березаня
  • 6 серпня - комедія Я, "Побєда" і Берлін, режисерки Ольги Ряшиної

Короткометражні фільми показуватимуться 20 серпня. 

"Кінопокази в рамках Open Air Ukrainian Film Festival відбуваються втретє. Вхід вільний", - додали в Держкіно. 

  • Раніше стало відомо, що стрічки "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва та "БожеВільні/DIAGNOSIS: DISSENT" Дениса Тарасова покажуть на Трансільванському міжнародному кінофестивалі. 
Теги:
Кіно
Україна
Польща
українське кіно
кінофестиваль
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