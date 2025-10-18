У віці 103 років помер китайський лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян

Про це пише Bloomberg.

Згідно з заявою, опублікованою на сайті університету Цінхуа, Ян помер від хвороби.

Науковець здобув Нобелівську премію з фізики у 1957 році разом із Цун-Дао Лі за відкриття порушення закону парності у слабких взаємодіях. Це відкриття змінило уявлення фізиків про поведінку частинок у дзеркальному відображенні і стало першим випадком, коли Нобелівську премію отримав виходець із Китаю.

Світовій спільноті він відомий не лише своїми революційними науковими досягненнями, а й рішенням у 2015 році відмовитися від громадянства США на користь Китаю, активно закликаючи інших китайських вчених наслідувати його приклад.

Довідково: Чень Нін Ян народився 22 вересня 1922 року в Хефеї, столиці провінції Аньхой. Його дитинство пройшло на території Університету Цінхуа в Пекіні, де його батько, Ян Ко Чуен, випускник Чиказького університету, був професором математики.

У 1946 році Ян переїхав до США для навчання в Чиказькому університеті за стипендією, де через два роки здобув докторський ступінь.

У 1964 році Ян отримав американське громадянство для зручності роботи в США. Пізніше він назвав це рішення "болючим" і висловив жаль, оскільки його батько відмовився його пробачити навіть на смертному ложі.