У віці 73 років померла зірка фільму "Ромео і Джульєтта" Олівія Хассі

Про це інформує BBC.

Згідно з повідомленням на її офіційній сторінці в Instagram, актриса, акторка померла у п'ятницю, 27 грудня, в оточенні своїх близьких.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Хассі Айслі, яка 27 грудня мирно відійшла у вічність вдома в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і чиста доброта торкнулися життя всіх, хто її знав", - йдеться у повідомленні.

Довідково: Хассі народилася в Буенос-Айресі, Аргентина, в 1951 році, а у віці семи років переїхала до Лондона, де навчалася в театральній школі Italia Conti Academy.

Її кар'єра розпочалася, коли режисер Франко Дзеффіреллі помітив її на сцені. Фільм "Ромео і Джульєтта" отримав номінації на "Оскар" за найкращий фільм і режисуру.

За роль Джульєтти Хассі отримала "Золотий глобус" як найкраща нова актриса, але через десятиліття вона подала до суду на кінокомпанію Paramount Pictures за сексуальне насильство, оскільки їй було лише 15 років, коли вона знімалася в оголеній сцені у фільмі.

Протягом року Хассі також з'явилася в ряді фільмів, включаючи "Смерть на Нілі" за романом Агати Крісті, а також у картинах жахів "Чорне Різдво" і "Психо IV: Початок". У доповнення до акторської кар'єри, вона стала відомою завдяки роботі в озвучуванні та відеоіграх.

Крім того, серед її найвідоміших робіт була роль Марії у телевізійному міні-серіалі "Ісус з Назарету" 1977 року.

Останньою її появою на екрані стала роль у стрічці "Соціальне самогубство", що вийшла у 2015 році.