У заповіднику в Легедзиному на Черкащині відкрився павільйон гончарних печей Трипільської цивілізації. Його відвідав Ющенко
У селі Легедзине на Черкащині, в Державному історико-культурному заповіднику "Трипільська культура", відкрили нову виставкову локацію, що представляє артефакти початку IV тисячоліття до нашої ери
Про це повідомляє Черкаська ОВА.
На Черкащині, в Державному історико-культурному заповіднику "Трипільська культура" в селі Легедзине, відкрили новий виставковий павільйон. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що на локації представлено артефакти початку IV тисячоліття до нашої ери, включно з автентичними гончарними горнами.
Також у заповіднику з'явилася нова активність - археологічний кемп для військових і ветеранів, який дає їм можливість взяти участь у розкопках. Повідомляється, що перша група вже працює на місці.
Зазначається, що третій президент України Віктор Ющенко був присутнім на відкритті нової локації трипільських горнів. Він висловив сподівання, що павільйон стане ключовою частиною культурного фронту, нагадуючи про те, що Україна має що захищати.
"Ця подія - це не просто наукове відкриття, а ще й символічний акт повернення до наших коренів, до тієї величної спадщини, яка стала основою нашої національної ідентичності", - підкреслив Ющенко.
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