Шаблю гетьмана Мазепи представили у королівській зброярні в Лондоні

Про це Еспресо повідомили в команді Ukraine WOW.

У королівській зброярні The Royal Armouries з 18 липня по 3 серпня 2025 року експонуватимуть шаблю гетьмана Івана Мазепи.

"Століттями Росія намагалася спаплюжити ім'я гетьмана Мазепи. Сьогодні він отримає заслужене визнання: як герой, котрий боровся за суверенітет країни та її свободу", - наголосили співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Організаторами проєкту виступили ГО Ukraine WOW, The Royal Armouries та Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського, за підтримки Ajax System.

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Шабля Мазепи з Чернігівського музею експонується у Білій вежі Лондонського Тауера, найстарішій частині цього історичного об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Вона доповнила національну колекцію зброї та обладунків королівської зброярні, що формувалася понад 700 років і є одним із найстаріших музеїв світу.

Шабля гетьмана Івана Мазепи у Лондоні, фото: Ukraine WOW

"Шабля Мазепи набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Це демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості. Для нас велика честь представляти цю реліквію поряд із колекцією королівської зброярні у Лондонському Тауері напередодні бою Усика проти Денієла Дюбуа за захист титулу чемпіона світу, який відбудеться 19 липня", - додав генеральний директор The Royal Armouries Нат Едвардс.

Також повідомляється, що на відкриття експозиції завітав британський актор, і письменник, який підтримує Україну Стівен Фрай.