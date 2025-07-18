Батіг Індіани Джонса, що належав принцесі Діані, продали на аукціоні за $525 тис.

Про це повідомляє Euronews.

Батіг Гаррісона Форда у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", що колись належав принцесі Діані, був проданий на аукціоні за $525 тис. Після завершення зйомок Форд подарував батіг принцу Чарльзу на прем'єрі фільму у Великій Британії в 1989 році. Його подарували принцесі Діані, яка передала його нинішньому власнику, ім'я якого не розголошується.

"Батіг є знаковим символом культового персонажа історії кіно, Індіани Джонса, і став головною цікавинкою цього аукціону", — сказав Джо Маддалена, виконавчий віцепрезидент Heritage.

Цей предмет був частиною літнього розважального аукціону, який проводився весь тиждень аукціонним домом Heritage Auctions.

Heritage каже, що загальний прибуток зробив його другим за величиною розважальним аукціоном усіх часів, а попереду ще один день.

На торгах ще будуть виставлені в'язана снігова шапка Маколея Калкіна з фільму "Сам удома", пара мечів-реквізитів "Хатторі Хандзо" з фільму "Убити Білла. Том 1" та перше видання романів про Гаррі Поттера з підписом Джоан Роулінг.

Четверговий продаж відбувся через день після того, як сани "Бутон троянди" з фільму "Громадянин Кейн" 1941 року були продані за рекордні $14,75 млн.