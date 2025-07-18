Сани зі знаменитої сцени "Громадянина Кейна" продали за майже $15 млн

Про це повідомляє BBC.

Дерев'яні сани "Бутон троянди", одні з щонайменше трьох, що збереглися до наших днів, довго вважалися втраченими, поки їх не передали режисеру Джо Данте в 1984 році, що врятувало їх від знищення.

Він продовжував використовувати їх як орієнтир для фанатів (відомий як пасхальне яйце) у фільмах, які він режисерував, зокрема у фільмі "Гремліни 2: Нова партія".

Наразі це другий найдорожчий артефакт, який коли-небудь був проданий — пара рубінових черевиків, використаних у фільмі "Чарівник країни Оз", була продана за $32 млн у грудні.

"Разом із рубіновими туфельками Дороті, санки "Бутон троянди" з фільму "Громадянин Кейн" є одним із найвідоміших об’єктів в історії Голлівуду", – сказав Джо Маддалена, виконавчий віцепрезидент аукціонного дому Heritage Auctions, який проводив аукціон, своєму журналу Intelligent Collector.

Хто придбав санки, не повідомляють.

Секрет назви "Бутон троянди" є ключовим для сюжету фільму "Громадянин Кейн", який вийшов у 1941 році. Інші "Бутони троянди", створені для фільму, були продані в минулому, зокрема один легендарному режисеру Стівену Спілбергу, який пізніше передав його Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Однак версію, продану в четвер, ніхто не бачив багато років, поки вона не потрапила до рук Данте. Він розповів аукціонному дому Heritage, як у 1984 році знімав фільм "Дослідники" на тій самій студії, яка раніше належала RKO Radio Pictures, що й знімала "Громадянина Кейна".

Данте сказав, що бригади розчищали складські приміщення, коли один робітник, який знав, що йому подобаються вінтажні фільми, запитав, чи хоче він їх.

"Я був вражений... Оскільки я великий шанувальник фільму, я сказав: "Так, я буду радий взяти їх". "Громадянин Кейн", можливо, найкращий фільм усіх часів, а "Бутон троянди" є стрижнем історії – серцем сюжету та центральною точкою таємничої драми в житті Кейна", - додав режисер.