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Олександр Усик презентував у Лондоні легендарну мозаїку "Боривітер" Алли Горської

Дар'я Тарасова
14 липня, 2025 понедiлок
17:27
Культура

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик разом із засновником Virgin Galactic Річардом Бренсоном відкрив мозаїку Алли Горської "Боривітер" на Трафальгарській площі в Лондоні

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Про це Еспресо повідомили в команді Ukraine WOW.

14 липня український боксер Олександр Усик разом із засновником Virgin Galactic Річардом Бренсоном відкрив мозаїку "Боривітер" на Трафальгарській площі в Лондоні. Британська столиця стала першим європейським містом у межах турне відтвореної мозаїки.

Оригінальну роботу створили влітку 1967 року художники-монументалісти під керівництвом видатної української мисткині Алли Горської, одної з лідерок руху шістдесятників, яку через три роки  убили радянські спецслужби.

У 2022 році мозаїка зазнала серйозних ушкоджень під час російського вторгнення. Щоб привернути увагу світу до української культури, мозаїку відтворили з точністю до найменших деталей. Спочатку "Боривітер" презентували у Києві. Тепер її відкрили у Лондоні.

фото: ROZETKA

 

"Ми досі не знаємо, в якому стані "Боривітер" у Маріуполі — мозаїка захована всередині будівлі, огородженої парканом. Але ми знаємо, що одного дня зможемо відновити її. А поки точна копія "Боривітра" починає свою подорож тут, у самому серці Лондона. Чи могла коли-небудь Алла Горська уявити, що "Боривітер" стоятиме на Трафальгарській площі, йому аплодуватимуть люди з усього світу і він стане символом української свободи та волі? Думаю, зараз вона усміхається до нас з небес", — прокоментувала Ярослава Гресь, співзасновниця Ukraine WOW.

Подія відбулася за підтримки Фонду Олександра Усика, British-Ukrainian Aid та Міністерства закордонних справ України, членів британського парламенту та мерії Лондона напередодні бою Усика з Денієлом Дюбуа на стадіоні "Вемблі".

"Дякую, Велика Британіє, за підтримку України. Ми сильні разом! Росія нищить українську культуру. Росія нищить наші доми, лікарні, школи. Росія нищить життя українців. Але ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми відбудуємо нашу країну.  Як мозаїку – фрагмент за фрагментом. Сьогодні ми збираємо гроші, щоб 64 родини знову мали дім. Приєднуйтесь!" — сказав чемпіон світу з боксу Олександр Усик під час відкриття.

Проєкт на Трафальгарській площі підтримав сер Річард Бренсон, засновник Virgin Group і Virgin Unite.

"Народ України захищає значно більше, ніж власний суверенітет і національну ідентичність. Його боротьба — це також захист демократії, свободи та верховенства права. Важливо визнавати ту постійну жертву, яку приносять українці, та підтримувати їх у відновленні своєї культури, домівок і життя", - наголосив Бренсон.

На відкриття мозаїки також завітали Джастін Саймонс, заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій, і Алекс Собел, голова парламентської групи у справах України та депутат парламенту Великої Британії.

 

Теги:
Новини
Світ
Спорт
Бокс
мистецтво
Лондон
Олександр Усик
Велика Британiя
підтримка України
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