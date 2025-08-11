Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"

Про це пише The Hollywood Reporter.

Чотири учасники ірландського рок-гурту U2 висловилися щодо конфлікту між Ізраїлем та Газою, причому кожен учасник — Боно, Едж, Адам Клейтон та Ларрі Маллен — опублікував окрему заяву. Чотири відкриті листи були оприлюднені в офіційному акаунті в instagram та на сайті U2.

"Усі давно жахаються того, що відбувається в Газі, але блокування гуманітарної допомоги, а тепер і плани військового захоплення міста Газа вивели конфлікт на незвідану територію. Ми не є експертами в політиці регіону, але ми хочемо, щоб наша аудиторія знала нашу позицію", - підписали вони в спільному повідомленні.

Боно, вокаліст гурту та найбільш політично активний учасник, опублікував найдовшу з чотирьох заяв, у якій пояснив, що "загалом намагався триматися осторонь від політики Близького Сходу" не через скромність, а через "більшу невизначеність перед обличчям очевидної складності". Співак сказав, що відчув, що зобов'язаний висловитися щодо різанини на фестивалі Nova 7 жовтня, події, яку він назвав злом, і яка сталася під час виступу U2 на сцені клубу Sphere у Лас-Вегасі.

Боно різко розкритикував ХАМАС та його покійного лідера Ях'ю Сінвара, але значну частину свого осуду він присвятив ізраїльському уряду та, зокрема, прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу.

"Ми знаємо, що ХАМАС використовує голод як зброю у війні, але тепер так само робить і Ізраїль, і я відчуваю огиду до морального провалу", – написав Боно.

Він зауважив, що "уряд Ізраїлю – це не народ Ізраїлю, але уряд Ізраїлю, очолюваний сьогодні Беньяміном Нетаньягу, заслуговує на наше категоричне та однозначне засудження".

"Наш гурт солідарний з народом Палестини, який справді прагне шляху до миру та співіснування з Ізраїлем, а також з їхньою законною та легітимною вимогою державності. Ми солідарні з рештою заручників і благаємо, щоб хтось раціональний домовився про їхнє звільнення", - наголосив Боно, завершивши заяву закликом до Ізраїлю та міжнародної спільноти надати Газі допомогу.

Гітарист U2 Едж також розкритикував Нетаньягу. Артист поставив три запитання лідеру Ізраїлю, додавши, що він поставив їх "у надії зацікавити совість і здоровий глузд народу Ізраїлю". У своєму першому запитанні Едж поцікавився, чи зважає Нетаньягу на вплив ситуації в Газі на репутацію Ізраїлю та його народу.

"Хіба ви не бачите, що чим довше це триватиме, тим більше Ізраїль ризикує стати ізольованим, в тіні недовіри та запам'ятатися не як притулок від переслідувань, а як держава, яка, коли її провокують, систематично переслідує сусіднє цивільне населення?", – пише він.

У другому запитанні він критикує партію Нетаньягу за її кінцеву мету в Газі та на Західному березі річки Йордан та вигнання палестинців з обох територій. І третє питання: якщо Нетаньягу відкидає рішення про створення двох держав, то яким було його політичне бачення?

"Просто вічний конфлікт? Майбутнє зі стінами, блокадами, військовою окупацією? Стан постійної нерівності? І якщо ця держава апартеїду виникне, хіба ви не знищите сам аргумент на користь існування Ізраїлю як моральної відповіді на жахи Голокосту?", - додав він.

Клейтон, басист U2, зробив свою заяву короткою та поставив під сумнів заяви Ізраїлю про те, що він має технологічно сильнішу армію, коли вона завдала цілковитого спустошення Газі.

"Збереження життя цивільного населення – це вибір у цій війні", – пише Клейтон.

Маллен, барабанщик гурту, визнав жахи 7 жовтня, але також був обурений нав'язуванням Ізраїлем штучного голоду в Газі.

"Констатуючи очевидне, використання голоду серед мирних жителів як зброї війни є нелюдським і злочинним, – написав Маллен і додав: - Де обурення зсередини Ізраїлю, окрім невеликої, хоч і дедалі голоснішої, меншини? Де обурення діаспори? Окрім деякого неохочого та мовчазного визнання факту голоду, нічого. Тиша".