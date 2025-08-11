Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"

Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"

Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
17:17
Культура

Музиканти ірландського гурту U2 Боно, Едж, Адам Клейтон і Ларрі Маллен оприлюднили відкриті листи, в яких засудили дії ХАМАС і уряду Ізраїлю, але підтримали обидва народи

Зміст

Про це пише The Hollywood Reporter.

Чотири учасники ірландського рок-гурту U2 висловилися щодо конфлікту між Ізраїлем та Газою, причому кожен учасник — Боно, Едж, Адам Клейтон та Ларрі Маллен — опублікував окрему заяву. Чотири відкриті листи були оприлюднені в офіційному акаунті в instagram та на сайті U2.

"Усі давно жахаються того, що відбувається в Газі, але блокування гуманітарної допомоги, а тепер і плани військового захоплення міста Газа вивели конфлікт на незвідану територію. Ми не є експертами в політиці регіону, але ми хочемо, щоб наша аудиторія знала нашу позицію", - підписали вони в спільному повідомленні.

Боно, вокаліст гурту та найбільш політично активний учасник, опублікував найдовшу з чотирьох заяв, у якій пояснив, що "загалом намагався триматися осторонь від політики Близького Сходу" не через скромність, а через "більшу невизначеність перед обличчям очевидної складності". Співак сказав, що відчув, що зобов'язаний висловитися щодо різанини на фестивалі Nova 7 жовтня, події, яку він назвав злом, і яка сталася під час виступу U2 на сцені клубу Sphere у Лас-Вегасі.

Боно різко розкритикував ХАМАС та його покійного лідера Ях'ю Сінвара, але значну частину свого осуду він присвятив ізраїльському уряду та, зокрема, прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу.

"Ми знаємо, що ХАМАС використовує голод як зброю у війні, але тепер так само робить і Ізраїль, і я відчуваю огиду до морального провалу", – написав Боно.

Він зауважив, що "уряд Ізраїлю – це не народ Ізраїлю, але уряд Ізраїлю, очолюваний сьогодні Беньяміном Нетаньягу, заслуговує на наше категоричне та однозначне засудження".

"Наш гурт солідарний з народом Палестини, який справді прагне шляху до миру та співіснування з Ізраїлем, а також з їхньою законною та легітимною вимогою державності. Ми солідарні з рештою заручників і благаємо, щоб хтось раціональний домовився про їхнє звільнення", - наголосив Боно, завершивши заяву закликом до Ізраїлю та міжнародної спільноти надати Газі допомогу.

Гітарист U2 Едж також розкритикував Нетаньягу. Артист поставив три запитання лідеру Ізраїлю, додавши, що він поставив їх "у надії зацікавити совість і здоровий глузд народу Ізраїлю". У своєму першому запитанні Едж поцікавився, чи зважає Нетаньягу на вплив ситуації в Газі на репутацію Ізраїлю та його народу.

"Хіба ви не бачите, що чим довше це триватиме, тим більше Ізраїль ризикує стати ізольованим, в тіні недовіри та запам'ятатися не як притулок від переслідувань, а як держава, яка, коли її провокують, систематично переслідує сусіднє цивільне населення?", – пише він.

У другому запитанні він критикує партію Нетаньягу за її кінцеву мету в Газі та на Західному березі річки Йордан та вигнання палестинців з обох територій. І третє питання: якщо Нетаньягу відкидає рішення про створення двох держав, то яким було його політичне бачення?

"Просто вічний конфлікт? Майбутнє зі стінами, блокадами, військовою окупацією? Стан постійної нерівності? І якщо ця держава апартеїду виникне, хіба ви не знищите сам аргумент на користь існування Ізраїлю як моральної відповіді на жахи Голокосту?", - додав він.

Клейтон, басист U2, зробив свою заяву короткою та поставив під сумнів заяви Ізраїлю про те, що він має технологічно сильнішу армію, коли вона завдала цілковитого спустошення Газі.

"Збереження життя цивільного населення – це вибір у цій війні", – пише Клейтон.

Маллен, барабанщик гурту, визнав жахи 7 жовтня, але також був обурений нав'язуванням Ізраїлем штучного голоду в Газі.

"Констатуючи очевидне, використання голоду серед мирних жителів як зброї війни є нелюдським і злочинним, – написав Маллен і додав: - Де обурення зсередини Ізраїлю, окрім невеликої, хоч і дедалі голоснішої, меншини? Де обурення діаспори? Окрім деякого неохочого та мовчазного визнання факту голоду, нічого. Тиша".

 

Теги:
Новини
Світ
музика
Ізраїль
Шоу-бізнес
Палестина
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
"Карпати" - "Шахтар" 3:3 (10.08.2025)
Автор Дмитро Марценишин
10 серпня, 2025 неділя
"Шахтар" зіграв у важку нічию з "Карпатами", "Оболонь" розправилася з "Олександрією", "Полісся" програло "Колосу": результати та розклад матчів 2-го туру УПЛ
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Наталка Діденко розповіла, в яких областях 11 серпня стане прохолодніше, а де пройдуть дощі
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін дає інтерв'ю російським пропагандистам
Автор Анатолій Буряк
10 серпня, 2025 неділя
Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
15:13
Олександр Сирський
Сирський доручив масштабувати застосування роботів для евакуації поранених із поля бою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV