Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Культура "Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
Ексклюзив

"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну

Юрій Мартинович
31 жовтня, 2025 п'ятниця
07:00
Культура

З кожним роком Геловін стає дедалі звичнішим для українців, коли у кінці жовтня у містах країни з’являються вітрини, прикрашені гарбузами та свічками, а на вулицях можна побачити чимало молодих людей у яскравих костюмах і з тематичним гримом

Зміст

У кав’ярнях, школах, університетах та офісах влаштовують костюмовані вечірки, фотозони, конкурси й тематичні прикраси. Для більшості молоді це – нагода повеселитися, проявити креатив і відчути атмосферу осені, а не якесь містичне дійство. 

Хелловін

Геловін у Львові, фото: Юра Мартинович

Однак за цим святом стоїть своя історія та культура, яку не підтримують у кількох християнських церквах, зокрема, в ПЦУ. Детальніше про це розповість Еспресо.

Чому церква застерігає не святкувати

Священник ПЦУ Олексій Філюк проповідує на лише серед своєї пастви на Тернопільщині, але й для понад мільйона підписників у своїх соцмережах. Він розповів Еспресо, що православна церква застерігає вірян від участі у святкуванні Геловіну, адже це не просто розвага чи якась західна традиція з перевдягання масками, – це популяризація культури страху, смерті, зла та темних сил.

"Знаєте, коли говоримо про всі ці маски й демонів, я часто кажу людям: нам сьогодні не треба вигадувати собі нечисть – її й так вистачає у реальному житті. Бо ми бачимо, як справжні "демони" намагаються пройти до нас і зі сходу, і півночі, і півдня, вони вбивають, нищать, приносять зло і темряву на українську землю. І велика подяка нашим воїнам ЗСУ, що стримують цю російську нечисть. Тому, перш ніж вдягати маску з рогами, краще подумаймо про те у який час живемо", - відзначив отець Філюк. 

Він додає, що для дитячої психіки такі речі особливо небезпечні, адже дитина сприймає образи буквально. Коли її змалечку привчають гратися у смерть, демонів і нечисту силу, це поступово відкриває двері до страхів, тривожності та духовного спотворення, коли образи добра й зла змішуються, роблячи з цього всього лиш блюзнірський жарт без змісту.

"Українська культура має безліч своїх традицій, які, на жаль, зараз не так популярні у молодого покоління. Наприклад, ті ж вертепи. Там також присутні персонажі нечисті, але вертепи показують біблійні історії і мають зовсім інший зміст – вони не звеличують зло, а, швидше, висміюють його, показуючи перемогу добра та народження Спасителя", - зауважує настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці.

Отець Філюк наголошує, що Геловін – це не наше свято, його нав’язують українцям через комерціалізацію дійства, поширеність трендів, коли спеціально купують і вдягають костюм нечисті для фото в інстаграм. Тому так важко буває уникнути впливу Геловіну, і саме тому потрібно нагадувати та говорити про сенси, щоб не романтизувати зло у різних його проявах, як це зараз часто бачимо у багатьох фільмах, музиці та культурі, відзначає о. Філюк.

"Церква офіційно не забороняє святкувати Геловін, бо кожна людина має свобідну волю. Але завдання церкви – допомогти зберегти моральні орієнтири, щоб не піддаватися злу в різних його іпостасях, не впадати у гріх. Тому у ПЦУ радять ставитися до цього "свята" обережно і не брати в ньому участі. Знаєте, якщо до мене на Геловін прийдуть діти, перевдягнені у зомбі чи відьом, я, звісно, не прожену їх. У мене завжди знайдуться солодощі й теплий чай для подорожніх. Але водночас я неодмінно поговорю з ними про зміст цього дійства, щоб вони розуміли, що ігри зі злом не повинні ставати частиною життя християнина. Бо з тої, здавалося, безневинності і починається моральне падіння", - відзначив священник ПЦУ. 

Історія свята: "Івана Купала по-кельтськи"

Геловін вдома

фото: 1news.com.ua

За поширеною думкою, коріння Геловіну сягає ще давнього кельтського свята Самайн, яке відзначали понад дві тисячі років тому на території Ірландії та Шотландії. Для кельтів це був час, коли закінчувався рік і починалася темна пора – зима. Вони вірили, що саме в ніч із 31 жовтня на 1 листопада межа між світом живих і мертвих стирається, і душі померлих можуть навідуватися до своїх домівок. Щоб захиститися від злих духів, люди запалювали вогнища, приносили пожертви та одягали страхітливі маски. 

З приходом християнства це язичницьке свято поступово переосмислили, і церква на його основі створила нове – День усіх святих, яке римо-католики відзначають 1 листопада, а вечір напередодні став відомим як "Вечір всіх святих". Саме від цієї назви й утворилося сучасне англійське слово "Halloween", яке походить від давньоанглійського слова, що означає "святий" або "освячений".

Українська греко-католицька церква, яка дотримується східного обряду, але є в єдності з Римом, також перейняла цю традицію, тому на заході України у перших числах листопада люди йдуть на цвинтарі, ставлять свічки та моляться за померлих.

Личаківський цвинтар ввечері 1 листопада, фото: zbruc

Тобто, по суті, це подібна історія, як церква переробила язичницьке свято слов’ян Івана Купала, пов'язавши його з Різдвом Іоана Хрестителя, хоч і не змогла повністю викорінити язичницькі традиції, тому свято вважається поєднанням народних обрядів та християнських цінностей. 

Тож, повертаючись до Геловіну, коли європейські переселенці привезли традицію до Америки, за океаном вона набула нового, більш світського вигляду – зі всіма цими гарбузами, костюмами та дитячими забавами. А вже звідти, через американські фільми, вплив попкультури та комерціалізацію, Геловін розповсюдився по всьому світу, ставши одним із символів осені, хоч і з тінню давньої містики через костюми пов’язані зі смертю та нечистю. 

Варто зауважити, що через популярні кінострічки чи персонажів історії, до свята додалися як костюми супергероїв, так і історичних постатей. Тому для більшості людей Геловін сьогодні вже не має релігійного чи містичного змісту, а сприймається радше як розважальне дійство. Проте його корені нагадують, наскільки тісно переплетені у людській культурі стародавні вірування, страх перед невідомим і прагнення людини перетворити навіть темні символи на певну гру, яку з часом переосмислили для комерціалізації, однак, яка продовжує викликати побоювання у частини християн через свої приховані сенси.

Читайте також: Чому Бог допускає війну і яка роль церкви в сучасній українській історії. Спецпроєкт "Україна: Ціна Свободи"

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
ПЦУ
Хелловін
Читайте також:
Куба
Автор Марія Музиченко
29 жовтня, 2025 середа
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Київ
+8.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.71
    Купівля 41.71
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.36
    Продаж 49.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:31
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, є постраждалі, серед яких – діти
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
05:31
Латвія
Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV