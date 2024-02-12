Українка Марія Сур пройшла у фінал Нацвібору на Євробачення-2024 у Швеції

Про це вона повідомила в Instagram.

19-річна українка Марія Сур, учасниця "Голосу країни - 12" взяла участь у конкурсі Melodifestivalen у Швеції, на якому вже понад 60 років обирають представника країни для Євробачення. Уродженка Запоріжжя, яка через повномасштабне вторгнення разом з мамою у 2022 році переїхала до Швеції, перемогла у першому півфіналі національного відбору на Євробачення-2024 та одразу пройшла у фінал.

"Велике дякую всім! Ми зробили це! Ви зробили це! Я неймовірно вдячна за вашу підтримку та любов до мене. When I'm Gone пройшла до фіналу", - підписала знімки з виступу Марія.

Вона перемогла на цьому етапі конкурсу з денс-поп піснею When I'm Gone, отримавши 94 бали з 96 можливих. Другим учасником першого півфіналу, який одразу пройшов до фіналу, став співак Liamoo. За правилами Melodifestivalen, з кожного півфіналу двоє учасників проходять до фіналу одразу. Ті, хто посідають 3-і та 4-і місця у першому та другому півфіналах, отримують другий шанс у завершальному відборі до фіналу. Таким чином у фіналі, який відбудеться 9 березня, опиняться 5 конкурсантів. Переможець обирається 50% голосів журі та 50% народного голосування.

Марія Сур бере участь у відборі на Євробачення від Швеції вже вдруге. Дівчина вчить шведську мову, а паралельно навчається в Київському університеті дистанційно, вивчає музику.

Як вона розповіла в інтервʼю мовнику SVT, своєю конкурсною піснею вона хоче передати повідомлення про повагу до себе.

"Я дуже рада, що Швеція дає мені ці можливості. Мене тут підтримали як шведку, і я отримала стільки любові — і це робить мене справді щасливою, — поділилась вона, додавши, що розглядала можливість брати участь у Нацвідборі в Україні: — Я думала про це, але почала будувати кар'єру тут, у Швеції. Зараз не найкращий час для цього".

Частина родини Сур залишається в України, зокрема батько Марії. Марія Сур брала участь у 12 сезоні "Голосу країни". Вона була у команді Наді Дорофєєвої, а згодом Олі Полякової. Дівчина покинула проєкт напередодні фіналу, не потрапивши до прямих ефірів.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.