Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Українка в соцмережі пожалілась на те, що новий роман Роберта Ґалбрейта (псевдонім Джоан Роулінг) коштує майже 1000 грн. Британська письменниця пообіцяла вислати примірник
Діалог відбувся у соцмережі X.
"В Україні, коли виходить нова книга Роберта Ґалбрейта (Джоан Роулінг), вона коштує втричі дорожче, ніж коштуватиме приблизно через рік. Поки решта світу насолоджується "Людиною з клеймом", нам, якщо ми не готові заплатити за неї цілий статок, доводиться чекати", - написала користувачка Julie Artsy.
Британська письменниця, найбільш відома як авторка серії романів про Гаррі Поттера, відповіла їй.
"Напишіть мені в приватні повідомлення вашу адресу, я надішлю вам копію", - зазначила Роулінг.
"Людина з клеймом" - восьма частина серії "Детектив Корморан Страйк" Роберта Ґалбрейта (псевдонім, під яким Джоан Роулінг випускає детективні романи). Вихід книжки в Україні запланований на кінець грудня 2025 року. Вона коштуватиме 986 грн. Наразі "Людину з клеймом" можна передзамовити за 937 грн.
Згідно з описом, у сховищі магазину срібла знаходять розчленований труп. Поліція спочатку вважає, що це труп засудженого озброєного грабіжника, але не всі погоджуються з цією версією. Одна з них - Децима Маллінз - звертається по допомогу до приватного детектива Корморана Страйка, оскільки впевнена, що тіло у срібному сховищі належить її коханому - батькові її новонародженої дитини, який раптово і загадково зник. Чим більше Страйк та Робін Еллакотт заглиблюються у цю справу, тим заплутанішою вона стає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе