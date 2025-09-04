Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман

Діалог відбувся у соцмережі X.

"В Україні, коли виходить нова книга Роберта Ґалбрейта (Джоан Роулінг), вона коштує втричі дорожче, ніж коштуватиме приблизно через рік. Поки решта світу насолоджується "Людиною з клеймом", нам, якщо ми не готові заплатити за неї цілий статок, доводиться чекати", - написала користувачка Julie Artsy.

Британська письменниця, найбільш відома як авторка серії романів про Гаррі Поттера, відповіла їй.

"Напишіть мені в приватні повідомлення вашу адресу, я надішлю вам копію", - зазначила Роулінг.

"Людина з клеймом" - восьма частина серії "Детектив Корморан Страйк" Роберта Ґалбрейта (псевдонім, під яким Джоан Роулінг випускає детективні романи). Вихід книжки в Україні запланований на кінець грудня 2025 року. Вона коштуватиме 986 грн. Наразі "Людину з клеймом" можна передзамовити за 937 грн.

Згідно з описом, у сховищі магазину срібла знаходять розчленований труп. Поліція спочатку вважає, що це труп засудженого озброєного грабіжника, але не всі погоджуються з цією версією. Одна з них - Децима Маллінз - звертається по допомогу до приватного детектива Корморана Страйка, оскільки впевнена, що тіло у срібному сховищі належить її коханому - батькові її новонародженої дитини, який раптово і загадково зник. Чим більше Страйк та Робін Еллакотт заглиблюються у цю справу, тим заплутанішою вона стає.