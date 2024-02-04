"Українська культура - давно європейська культура": представниці України на Євробаченні-2024 про свою перемогу
У Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2024 перемогли Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Вони подякували українцям, військовим та всім учасникам за підтримку й побажання
Про це співачки заявили у прямому етері Суспільного.
"Хочеться висловити нереальну вдячність за те, що було сказано, за кількість голосів, які віддали - це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували, і я дякую ЗСУ, завдяки яким ми знаходимося тут і завдяки яким взагалі це все було можливе", - сказала Jerry Heil.
Крім цього співачка подякувала усім учасникам Нацвідбору, які підтримували та були пліч-о-пліч із переможницями.
Натомість Alyona Alyona заявила, що ця пісня була створена в Європі й співачки обіцяють й далі просувати її та доносити до людей свої мотиви.
"Ще в минулому сторіччі Майк Йогансен сказав, що в Європі зачекалися української культури. Так вона вже там. Українська культура - вже давно європейська культура. Наша з вами задача зробити те, щоб українська музика звучала постійно", - додала Jerry Heil.
- На пісенному конкурсі Євробачення у 2024 році у шведському місті Мальме Україну будуть представляти Jerry Heil та Alyona Alyona.
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