"Українська культура - давно європейська культура": представниці України на Євробаченні-2024 про свою перемогу

Про це співачки заявили у прямому етері Суспільного.

"Хочеться висловити нереальну вдячність за те, що було сказано, за кількість голосів, які віддали - це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували, і я дякую ЗСУ, завдяки яким ми знаходимося тут і завдяки яким взагалі це все було можливе", - сказала Jerry Heil.

Крім цього співачка подякувала усім учасникам Нацвідбору, які підтримували та були пліч-о-пліч із переможницями.

Натомість Alyona Alyona заявила, що ця пісня була створена в Європі й співачки обіцяють й далі просувати її та доносити до людей свої мотиви.

"Ще в минулому сторіччі Майк Йогансен сказав, що в Європі зачекалися української культури. Так вона вже там. Українська культура - вже давно європейська культура. Наша з вами задача зробити те, щоб українська музика звучала постійно", - додала Jerry Heil.