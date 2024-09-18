Українське видавництво опублікує книжку Ніла Ґеймана, якого після звинувачень у зґвалтуванні кенселять Netflix, Disney і Amazon

Анонс зʼявився в телеграм-каналі видавництва.

В українському видавництві КМ-Букс зʼявиться ексклюзивне ілюстроване видання "Скандинавської міфології" британського фантаста Ніла Ґеймана, якого називають "найулюбленішим письменником з тих, що нині живуть". Анонс оприлюднили попри звинувачення письменника сексуальному насильстві, яке йому висунули двоє жінок в липні цього року.

"Майстер пера Ніл Ґейман представляє дивовижний переказ величних скандинавських міфів. Автор вже давно черпає натхнення для створення власних фантастичних світів у стародавній міфології. Тепер він звернувся до джерела і презентує майстерну обробку величних історій півночі", - повідомили в КМ-Букс.

"Неймовірна версія величних північних казок" вийде в українському перекладі з ілюстраціями Леві Пінфолда. Зазначають, що книжка ще в друці та незабаром надійде у продаж.

Новина зʼявилася на тлі низки скасувань медіагігантами Netflix, Disney і Amazon Prime Video своїх проєктів, що є екранізаціями творів Ґеймана.

У липні дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення охоплюють два десятиліття й стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називають. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.

На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана.

Минулого тижня Amazon Video та BBC Two призупинили виробництво нового сезону серіалу "Добрі передвісники" за однойменним романом Ніла Ґеймана і Террі Пратчетта.