Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна

Про це заявила т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Тетяна Бережна під час пленарного засідання Верховної Ради України, що транслювало Еспресо.

"На Держкіно наступного року виділено 129 млн грн. Також передбачено 4 млрд грн, які буде спрямовано на кіно, театри та аудіовізуальне мистецтво. Тобто це той контент, який буде протистояти та заміщувати російський. Саме таку мету ми перед собою ставимо", - наголосила Бережна.

За словами т.в.о. міністра культури та інформаційної політики, цього року буде ухвалено закон про меценатство, який дозволить фінансувати культуру з коштів бізнесу - це стане ще одним джерелом надходжень.

"Щодо коштів, які надходять від податку на ігровий бізнес і спрямовуються на програму "Велика реставрація" - наразі ми активно її реалізуємо та фінансуємо об'єкти, що підлягають відновленню.

Таким чином, ми використовуємо всі доступні ресурси для того, щоб, по-перше, створювати український контент на заміну російському, а по-друге - відновлювати наші культурні пам'ятки та спадщину", - додала Бережна.