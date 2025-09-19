Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна

Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна

Оксана Ліховід
19 вересня, 2025 п'ятниця
12:09
Культура на фото Верховна Рада України

Культурна політика України зосереджена на створенні власного контенту та збереженні спадщини

Зміст

Про це заявила т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Тетяна Бережна під час пленарного засідання Верховної Ради України, що транслювало Еспресо.

"На Держкіно наступного року виділено 129 млн грн. Також передбачено 4 млрд грн, які буде спрямовано на кіно, театри та аудіовізуальне мистецтво. Тобто це той контент, який буде протистояти та заміщувати російський. Саме таку мету ми перед собою ставимо", - наголосила Бережна.

За словами т.в.о. міністра культури та інформаційної політики, цього року буде ухвалено закон про меценатство, який дозволить фінансувати культуру з коштів бізнесу - це стане ще одним джерелом надходжень.

"Щодо коштів, які надходять від податку на ігровий бізнес і спрямовуються на програму "Велика реставрація" - наразі ми активно її реалізуємо та фінансуємо об'єкти, що підлягають відновленню.

Таким чином, ми використовуємо всі доступні ресурси для того, щоб, по-перше, створювати український контент на заміну російському, а по-друге - відновлювати наші культурні пам'ятки та спадщину", - додала Бережна.

  • Народний депутат і Голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький зазначив, що Державний бюджет на наступний рік передбачає збільшення фінансування окремих програм у сфері культури, однак ці кошти розподілені непрозоро та не підкріплені реальними програмами дій.
Теги:
Новини
Суспільство
Кіно
бюджет
ВРУ
Війна з Росією
державний бюджет
Читайте також:
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
Київ
+17.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.97
    Купівля 40.97
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
10:49
OPINION
ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Але є великі сумніви, що це допоможе
10:46
СБУ викрила чотирьох агентів ФСБ, які зливали росіянам локації Сил оборони на Донеччині та Дніпровщині
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни використовують в Україні зброю нацистів і готують новий наступ, а Трамп каже, що Путін його підвів. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку
10:12
на фото Денис Шмигаль
Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
10:01
Ексклюзив
Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь
09:39
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.
09:29
Ексклюзив
"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
09:28
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
09:00
PR
Картки Visa від ПриватБанку
Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
08:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
08:16
Ексклюзив
немовлята
"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій
08:11
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 87 штурмів
08:10
Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
06:38
Трамп
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
06:10
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України
05:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин проконтролював випробування БПЛА і наказав посилити їхні можливості за допомогою ШІ
05:21
Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL
00:16
Оновлено
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го туру
00:06
Військова допомога США
Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн
2025, четвер
18 вересня
23:00
прапор Росії
РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році
22:16
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів": Трамп визнав, що зараз не час просити російського диктатора про припинення вогню в Україні
22:02
Роберт "Мадяр" Бровді
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
21:58
Алла Белінська
Белінська принесла Україні перше золото ЧС-2025 з боротьби
21:32
Ексклюзив
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
21:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
20:42
уламок дрона "гербера" в Латвії
У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
20:15
Марʼяна Безугла
Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз
20:02
Онуфрій
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій
20:01
Олександр Усик
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV