Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік

Еспресо - інформаційний партнер Премії.

За умовами Премії, запропонувати кандидатів можуть українські та іноземні культурні інституції, видавництва, наукові центри та творчі обʼєднання.

До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів (нонфікшн), написані українською мовою та опубліковані в паперовому вигляді (книжка, збірка) протягом 2025 року.

Кожен твір може брати участь у конкурсі на здобуття Премії лише один раз.

Зголошення включає в себе:

1. Заповнену електронну форму

2. Два паперові примірники книжки (потрібно надіслати на відділення Нової пошти № 308 у Києві, отримувач – Анна Шевченко, +380968249032)

Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2025 року.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали: Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення"), Мирослав Лаюк (2024, "Бахмут").

Вручення Премії відбувається щороку в Києві в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня.

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.