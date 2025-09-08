Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік
Анонс

Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік

Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
22:43
Культура Премія Шевельова

Зголошення на здобуття Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики-2025 прийматимуться до 15 жовтня

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер Премії.

За умовами Премії, запропонувати кандидатів можуть українські та іноземні культурні інституції, видавництва, наукові центри та творчі обʼєднання.

До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів (нонфікшн), написані українською мовою та опубліковані в паперовому вигляді (книжка, збірка) протягом 2025 року. 

Кожен твір може брати участь у конкурсі на здобуття Премії лише один раз.

Зголошення включає в себе:

1. Заповнену електронну форму

2. Два паперові примірники книжки (потрібно надіслати на відділення Нової пошти № 308 у Києві, отримувач – Анна Шевченко, +380968249032)

Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2025 року.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали: Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення"), Мирослав Лаюк (2024, "Бахмут").

Вручення Премії відбувається щороку в Києві в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня.

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.

Теги:
Суспільство
Читайте також:
Кирило Буданов
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
Рамзан Кадиров
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
Київ
+17.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
23:32
Росія авіація вертоліт
Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
23:20
Оновлено
Франсуа Байру
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру: Макрон пообіцяв нового прем’єра найближчими днями
23:06
Ексклюзив
Юрій Луценко
Суд має достатньо доказів, щоб розглядати вбивство Парубія, - ексгенпрокурор Луценко
22:48
Оновлено
шахед
Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 8 вересня
22:46
Андрій Сибіга
Фінляндія скликає спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через масовані атаки Росії на Україну, - Сибіга
22:35
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 158 боїв: ворог найактивніший на Покровському напрямку
22:30
Погода з Наталкою Діденко
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
22:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан не має реальної інформації щодо закінчення війни: Рейтерович про скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини
22:02
На Дніпровщині і Сумщині росіяни атакували рятувальників: є постраждалі
21:49
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві
21:40
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
21:18
окупанти в Криму
АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок
21:16
Оновлено
Цілила саме в урядовий квартал: у будівлю Кабміну влетів не "шахед", а балістична ракета "Іскандер"
21:13
Україна Польща
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
21:08
Огляд
Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання
21:03
Андрій Парубій
У Європарламенті вшанували Андрія Парубія хвилиною мовчання
20:42
безпілотник, дрон
Дрони Сил оборони уразили нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ
20:39
Джозев Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
"Тимчасові" чемпіони WBO та WBA провели дуель поглядів перед поєдинком за право битися з Усиком
20:06
OPINION
Цінуйте спільнототворців
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці
19:48
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран
19:34
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан
19:02
Ексклюзив
Українська ППО ЗСУ
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну
18:57
Ілюстративне фото
У Непалі проходять мітинги через блокування соцмереж: по протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трампу потрібно чути схвалення Путіна, - політична психологиня Вострова
18:29
Петер Сіярто
Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
18:24
Аналітика
студенти медики
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
18:23
OPINION
Ультиматум Путіна - неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
18:20
Осінь, дощ
Є передумови для дощів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
18:18
Сергій Ребров
"Буде важка гра": Ребров поділився очікуваннями від матчу України проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
18:06
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі
18:05
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін
18:04
OPINION
Або прокинемося, або програємо
17:45
фейк
Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД
17:38
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення
17:07
СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників
17:07
Аналітика
3D-модель балістичної ракети
Як держава не змогла, а невідомий стартап взявся створити "довгу руку" для ракетних ударів України
17:02
Ексклюзив
Андрій Парубій
На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз
16:58
Огляд
Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо
16:50
Казино
PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV